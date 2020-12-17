疫情肆虐，不少人都十分注重個人衛生，不停洗手和使用酒精搓手液。然而踏入秋冬季節，皮膚容易感到乾燥，加上長時間使用酒精消毒產品刺激皮膚，令雙手變得更加乾燥、脫皮，甚至出現龜裂的情況。聖誕佳節將至，快來為心愛的伴侶、親朋好友送上一盒貼心的護手霜禮盒吧！

長時間使用酒精消毒產品雙手變得乾燥又粗糙，一定要經常使用護手霜滋潤皮膚保護雙手！（heungheungeliza）

消委會護手霜保濕效能評測 價錢與保濕功效無關?

消委會於上年曾公佈護手霜「保濕效能大比拼」評測結果，當中13款香港本地有售的護手霜，售價包含港幣24元至210元不等，以保濕效能為準則，測試試驗者連續2星期使用樣本後，皮膚角質層的水分是否有所增加。結果顯示當中有10款護手霜在滿分5分中獲得4分或4.5的高分，而測試結果亦顯示「最貴的貨品，保濕功效不一定是最好」，價錢竟然相差好幾倍！

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另外，根據護手霜的標簽資料顯示，不含致敏香料成分的產品只有5款，分別是BIODERMA、EAU THERMALE Avène、YVES ROCHER、EOS Evolution of Smooth、Eucerin。其餘8款都含有致敏香料，而品牌Kamill更標示含有超過10種可致敏香料成分，有皮膚敏感的朋友應審慎選擇！

Shiseido新推無香味護手霜 專為常消毒的乾裂雙手設計

疫情肆虐之下，人們的生活習慣亦開始改變，頻繁洗手以及使用酒精搓手液已成為生活常態，雖然酒精消毒液是生活中的「必需品」，但是經常使用難免對皮膚造成刺激與傷害，出現脫皮、龜裂的狀況。Shiseido貼心推出具有護膚效果的消毒液，使用者即使長期使用也不會對手部造成乾裂等傷害。

此款Shiseido潤膚效果消毒液不公開發售，專門提供給醫療機構。（shiseido@IG）

但可惜的是有指這款Shiseido消毒液並不會公開發售，只會提供給醫療機構使用。不過近日品牌再推出一款無香味護手霜，成分簡單且專為改善手部因酒精影響而出現的粗糙脫皮問題，有效快速地滋潤皮膚，潤澤度高又不黏膩。Shiseido這款護手霜將於2021年1月開始陸續發售，目前定價為日元$450。

無香味護手霜有效滋潤受損傷肌膚。（shiseido@IG）

聖誕潤手霜禮盒推薦

聖誕佳節將至，在寒冷乾燥的季節，無論是獎勵自己還是為心愛的伴侶、親朋好友送上一盒貼心的護手霜禮盒，都能帶來一絲絲暖意，有助滋潤因乾燥季節及頻繁消毒而受損的雙手，價格實惠又好用的護手霜禮盒可遇不可求，快來為摯愛好友送上小小驚喜！

價格實惠又好用的聖誕護手霜禮盒有哪些推薦呢？（loccitane_hk）

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資料來源：香港消費者委員會