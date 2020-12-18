韓國Olive Young年度護膚大賞　孫藝珍愛牌入圍爛面救星雙料當選

凡臨近年尾，各個藥妝均釋出年度美妝與護膚品大賞排行榜，除早前有日本「美妝界奧斯卡」@Cosme所釋出的2020年度藥妝品大賞榜單外，韓國知名連鎖藥妝店Olive Young，也緊隨日本@Cosme釋出2020年「年度最佳皮膚保養品」名單，共24款產品，同時公開多個美妝產品部門賞頭3位榜單。

孫藝珍出名是韓國「凍齡女神」，而她愛用的產品品牌原來也有入選「年度最佳皮膚保養品」的榜單中？(G-Market)

Olive Young作為韓國最大的人氣藥妝店，每年釋出的藥妝品銷量排行榜與「年度最佳皮膚保養品」的名單都甚具參考價值，名單結果除了是根據顧客在實體店購物的數據外，更會結合Olive Young網上購物平台，買家的數據與實用點評，綜合結果。

Olive Young是韓國知名的大型藥妝連鎖店，大多數女生到韓國旅遊時也會到當地的Olive Young入手彩妝與護膚品。(Olive Young)

而Olive Young今年公布的「年度最佳皮膚保養品」名單，除有些是女生所熟悉或常用的產品外，更多的藥妝品是韓國當地女生愛用的「本土品牌」，部分產品更是韓國女生維持好肌膚時，必會使用的產品呢！

【按圖看】韓國知名的連鎖藥妝店 Olive Young 2020年「年度最佳皮膚保養品」，多款產品是韓國「本土品牌」，也許是韓國女生養出好皮膚的首要秘密？▼▼▼

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是次Olive Young除釋出2020年「年度最佳皮膚保養品」名單外，更列出本年度最熱賣、備受用家推薦的護膚產品，分別有化妝水、乳霜、精華和面膜的頭3位，上榜產品有便宜有貴，但多數也是讓韓國女生維持肌膚水潤感的產品。

▼▼▼【按圖看】Olive Young 2020年度最熱賣、備受推薦的護膚產品的部門賞，分別是化妝水、乳霜、精華和面膜的頭3位！其中「年度最佳皮膚保養品」名單內，有2件產品皆在部門賞中奪冠，雙料當選▼▼▼

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同場加映：▼▼▼【按圖看】日本@Cosme除會定期推出由網站用家票選和評分最高的藥妝排行榜外，也會每半年公布各個類型化妝品與藥妝品的頭10位排行榜榜單，並眾多件藥妝產品中，分別各選出10件成為「綜合大賞」與「殿堂大賞」，當中上榜的產品除了專櫃品牌的產品外，更有不少是開架品牌。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】乾燥的冬天容易令肌膚缺少水分外，嘴唇更容易出現乾裂脫皮、痕癢與唇紋等問題。早前日本美妝排行榜@Cosme便釋出2020年度「護唇產品」的頭10位榜單，多款開架品牌的唇部產品上榜，有些護唇膏更是一物多用？（延伸閱讀）▼▼▼