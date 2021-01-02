年齡只是數字！在網紅、KOL輩出的網絡時代，這位網紅卻有些與眾不同，來自內地的汪碧雲有著優雅氣質的外表，目測只有40多歲的她，實際年齡竟已達79歲，堪稱昆婆婆界的美魔女，保養得宜又心態年輕的汪碧雲在網絡上爆紅，成為另類「銀髮族網紅」。

79歲高齡網紅汪碧雲在網絡上迅速躥紅，因保養得宜的年輕外表而收穫大批粉絲。（Tiktok:只穿高跟鞋的汪奶奶）

79歲網紅分享保養方法 連楊冪也嘖嘖驚嘆？

過了古稀之年，白髮蒼蒼、老態龍鐘成為人們對年長一輩的既定印象，然而內地79歲的高齡網紅汪碧雲卻打破了人們對長者的刻板印象。汪碧雲身材勻稱，體態輕盈，保養得當加上打扮時髦的她絲毫看不出來已經接近80歲，凍齡外表讓人驚艷。

79歲內地網紅汪碧雲打扮時髦，充滿年輕時尚感。（Tiktok:只穿高跟鞋的汪奶奶）

▼▼▼【79歲網紅汪碧雲完全看不出真實年齡，目測只有40歲？】▼▼▼

談及79歲高齡網紅汪碧雲的保養秘訣，離不開她好動的性格，熱愛舞蹈的汪碧雲已有62年的舞齡，雖然年紀愈來愈大，但是她仍然堅持跳舞，從不懈怠，練就完美體態，一舉一動都充滿優雅氣質，身材全無大媽味仍窈窕纖瘦如少女。不服老的汪碧雲還參加了內地綜藝節目《中國達人秀》，站在舞台上的她絲毫不怯場，向眾人展現自己精湛的舞藝，就連身為評判之一的楊冪也忍不住向她請教保養方法。

▼▼▼【79歲汪碧雲表演高難度拉丁舞動作，楊冪也不禁說了一句...】▼▼▼

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79歲凍齡美魔女「嫲嫲級網紅」的保養秘訣

已屆79歲高齡的汪碧雲身材與美貌都讓人稱羨，一起來參考一下她的凍齡秘訣吧！（Tiktok:只穿高跟鞋的汪奶奶）

看上去精神抖擻的汪碧雲分享自己保持年輕的方法，她指「自律」是她對抗歲月的「武器」，堅持跳舞與打扮讓她維持活力充沛的狀態以及光鮮艷麗的外表，她更表示自己「每天都會化妝，否則不會出門」。汪碧雲也會跟隨潮流的腳步使用社交網站，與時並進，勇於創新與挑戰，她不服老的心態在網絡上爆紅，其個人抖音帳號已坐擁超過1千5百萬粉絲，人氣爆棚。

已屆79歲高齡的汪碧雲身材與美貌都讓人稱羨，除了保持年輕心境之外，她也毫不吝惜的分享自己維持「凍齡」外表的保養方法，一起來參考一下吧！

▼▼▼【79歲凍齡「最強美魔女」的保養秘訣公開！】▼▼▼

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