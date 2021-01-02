減肥｜MAMAMOO頌樂測水果餐3日減2KG　推薦節日大餐後急救去水腫

減肥餐單｜以歌唱實力聞名的韓國女團MAMAMOO上月帶着迷你專輯《Travel》重回舞台；4位成員頌樂（Solar）、輝人、華莎、玟星不只歌喉了得，就連身材也令女生羨慕，其中頌樂便曾在YouTube分享3日減2KG的餐單 ，營業師也推薦大家在節日後可用以補救之用。

MAMAMOO隊長兼主唱頌樂（Solar）曾實測「3日水果減肥餐」。（mamamoo_official＠Instagram）

MAMAMOO頌樂實測3日水果減肥餐成功減2KG

韓國女團MAMAMOO隊長兼主唱頌樂（Solar）身高160CM，體重46.5KG，對於一般女生來說這數字已經是非常完美，但為了在鏡頭前更好看，女星都會用盡方法去減肥。

頌樂曾經在YouTube頻道上分享減肥日常，她下定決心挑戰3日的「水果減肥餐」，使用餐單前是46.5KG，3天過後，成功減至44.9KG，她指水果非常美味，加上她增添了雞胸肉，雖然餐單不是非常豐富，但她感覺還不錯；

01女生就「3日水果減肥餐」向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她也讚減肥餐營養比例上都算均衡，比起坊間其他快速減肥餐算健康，而且含大量高鉀質食品，可以幫助加快排水。

▼▼▼按圖即看MAMAMOO 頌樂 3日減2KG水果減肥餐餐單與實行情況▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

營養師指「水果減肥餐」可用作急救 不想反彈要注意甚麼？

營養師陳曼婷指，水果取代其中1-2餐的碳水化合物來源對減肥非常有幫助：「以早餐為例，香港人最常吃的茶餐廳粉麵，如沙爹牛肉出前一丁，1個麵餅已經有約450卡。即使小小一個甜餐包，亦有215卡。相反，1個蘋果只有95卡，單靠蘋果取代早餐，已經可節省350卡。」可輕鬆減1KG。

加上臨近年尾，聚餐多多，不少人因大餐過後增了磅，陳曼婷也指以餐單作急救使用是可行的。

營養師陳曼婷指除了食提子、杮子，可以改為低GI的水果：香蕉、葡萄柚、梨、火龍果。（Tom Brunberg／unsplash）

陳曼婷指餐單中的蛋白、澱粉以及纖維比例有助延長食物逗留於胃部時間，增加飽腹感高達80%，不建議調配食用：「例如早餐中含豐富大豆蛋白的豆奶與果膠（pectin）的蘋果，結合進食的效果對於身體瘦素分泌更佳。」因而跟隨餐單減脂效果會更明顯。

她提醒，如果3日後回復原本飲食，體重是會反彈上升，所以達到目標減重效果後建議按最新體重的「每日總消耗熱量」（TDEE）計算，維持體重需要攝取的熱量：「一般而言，可以比減重期間增加500卡／每日。」

▼▼▼MAMAMOO成員曾在綜藝節目《社長的耳朵是驢耳朵》公開了減肥飲食，按圖看看▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼同場加映：點擊看Google「2020年10大最高搜索量的減肥方法」，營養師陳曼婷（Ariel）給哪個方法？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

▼▼▼同場加映：台灣健身Youtuber Mayfit公開她私藏的一周去水腫飲食與運動秘技，按圖即（延伸閱讀）▼▼▼