毛孔粗大易顯老，令膚色看來粗糙無光，更影響妝容效果。除勤清潔將毛孔污垢去除外，一枝好用的收毛孔精華液更是好幫手。早前，日本美容雜誌《LDK the Beauty》便抽取市面上12款受歡迎的收毛孔精華液進行實測，並就收毛孔效果、溫和感和用後感等3方面進行評分，當中有多款醫學美容品牌，哪款入3甲？有產品效果令人意外。

毛孔粗大問題困擾不少女生，除了為臉部進行徹底清潔收毛孔後，市面上的收毛孔精華亦對撫平毛孔有莫大幫助。(jessica.syj@IG)

年齡漸長皮膚進入輕熟齡階段，肌膚鬆弛令毛孔放大，有時更伴隨着擾人的黑頭粉刺問題，所以繼保濕與美白類的精華後，毛孔精華液便是女生梳妝台必備的護膚品。《LDK the Beauty》從3個方面實測，檢視12款收毛孔精華是否能撫平收細毛孔，重現嬰兒肌。

實測方法是透過比較使用收毛孔精華後，毛孔大小變化測出收毛孔效果；溫和感便研究收毛孔精華中的成分，愈少刺激肌膚的成分便愈高分，最後便就產品實際「用後感」，如質感、黏度、吸收速度與效果來評價產品的用後感。

【按圖看】《LDK the Beauty》12款收毛孔精華的實測結果排名，有6款為醫學護膚品牌，部分更在日本美容界享有聲譽，主打無添加成分天然，有1品牌更是日本樂天美容產品連續3年的銷售冠軍？當中有2款品牌在收毛孔效果上，獲得接近滿分分數？▼▼▼

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資料來源：《LDK the Beauty》