37歲鄧麗欣素顏照證好膚質　6招凍齡：曾全素5年是肌膚轉捩點？

鄧麗欣（Stephy）近期憑ViuTV劇集《男排女將》再度人氣急升，相隔17年後，鄧麗欣再次為劇集擔任女主角，而現年37歲的鄧麗欣與當年僅20歲拍攝《戀愛自由式》時，樣貌竟然沒有多大分別，一眾網民也驚嘆鄧麗欣凍齡有法。

【按圖看】37歲鄧麗欣近年常常無懼素顏示人，不時在IG上傳素顏照？▼▼▼

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無懼在高清鏡頭下淡妝示人 出道21年凍齡全靠6個心得？

鄧麗欣（Stephy）近期憑ViuTV劇集《男排女將》再度人氣急升，37歲的她在劇集中不時以淡妝示人。(《男排女將》劇照）

37歲鄧麗欣近年常常無懼素顏示人，不時在IG上傳素顏照，出道21年的鄧麗欣如今事業愛情兩得意，與年輕5歲的邱勝翊（王子）穩定交往2年多，雖然現時兩人因疫情分隔港台兩地，但亦無阻這對「姐弟戀」甜蜜相戀。

37歲鄧麗欣與年輕5歲的邱勝翊（王子）穩定交往2年多。(stboo@IG）

鄧麗欣不論是演技或是歌唱實力也被網民讚賞有進步，早年更憑電影《空手道》與《金都》2度被提名香港電影金像獎最佳女主角。這次鄧麗欣在劇集《男排女將》除展現精湛的排球技術與演技外，另一大焦點是37歲的鄧麗欣敢以極淡妝出鏡，在高清鏡頭下仍見膚質光滑緊緻，白裏透紅，身材比起21年前出道更為有線條，一點贅肉也看不見，而原來鄧麗欣維持凍齡身材與樣貌是因為以下這6個心得？

【按圖看】37歲鄧麗欣無懼在高清鏡頭下淡妝示人，皮膚緊緻光滑，身材不輸21年前，是全靠以下6個凍齡心得，曾透露吃素後皮素開始變好：▼▼▼

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香港人工作忙碌，相信也難像明星般堅守身材與皮膚的管理，而市面上對抗衰老、逆齡肌膚的護膚品便是繁忙都市人的「凍齡」好法寶，加上近日也有不少美妝品牌推出抗衰老的產品，想逆齡的女生也可以了解一下。

【按圖看】近期市面上所推出的抗衰老與逆齡肌膚護膚品▼▼▼

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