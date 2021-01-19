撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-19 20:10

【女星美容法寶】容祖兒近來頻頻於小紅書分享她的生活，自製糖水以外，更與大家開箱，介紹她出差時會帶上的好物。

容祖兒行李箱公開 容量令人難以置信？



容祖兒早前拍攝影片，指自己不時到處工作，都帶上媽媽買給她的行李箱，已用了5至6年，小小一個卻容量驚人，能裝下非常多的物件。容祖兒把行李箱全部的物件都翻開來，逐一介紹，包括抗疫用品以及美妝用品，更指新一年要帶着它乘風破浪。

容祖兒早前與大家開箱，介紹她出差時會帶上的好物。(yungchoyee@Instagram)

▼▼▼容祖兒出Trip時，隨身會帶備什麼？當中美容儀是她近來極度需要？▼▼▼

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編輯部實測光學美容面罩 戴上極似Iron Man？

容祖兒的美容法寶除了蒸氣眼罩，她更分享近期十分需要美容儀的幫助，每天使用9分鐘，就能提升皮膚光澤和達到美白效果。

雖然在影片中，容祖兒並未提及該美容面罩品牌，不過就與韓國LG近年推出的光學淨白緊緻 LED 面罩，外觀極為相似，同樣有標榜每日9分鐘的療程。

這類光學美容面罩的原理，是用家戴上面後，面罩在電源啟動後，多盞LED美光燈釋放出不同波長的光線至各皮膚層，建議用家每日使用，利用光學改善善皮膚底層密度、彈性、色素、毛孔大小等。女生編輯部亦曾試用，到底皮膚質又是否有明顯改善？

▼▼▼01女生編輯部亦曾親自試用美容儀，到底用起來又是否方便、有效用？▼▼▼

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▼▼▼容祖兒有不少的美容法寶，圈中女星過往也曾分享過她們的美容好物，你又有用過嗎？▼▼▼

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