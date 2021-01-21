撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-21 18:00

章子怡、劉嘉玲、佘詩曼這些女星都曾是80、90年代當紅的女星，她們都是備受認可的美女，但是如今3位都已經步入40歲大齡時期，雖然她們保養得宜，風韻猶存，但卻抹不去歲月帶來的痕跡。最近章子怡在她的首齣電視劇《上陽賦》中扮演15歲的少女，引起了熱議，連帶劉嘉玲、佘詩曼曾扮演的少女角色也一起被嘲。

最近章子怡的首部古裝電視劇在内地播出，她的古裝造型和角色引起了網友的熱議。（《上陽賦》劇照）

一向活躍於電影圈的章子怡，近年卻轉戰內地綜藝，更推出了自己首部古裝電視劇《上陽賦》，演技精湛的章子怡自然能輕鬆演繹各種角色，但是唯獨「少女」一角，是任她演技再精湛，也難以演繹傳神的角色。

41歲的章子怡飾演的是郡主王儇，她要從15歲的少女時期演到蛻變成王妃的成人時期，演出不同年紀的成長變化，但劇集出街後卻引來了大量網民的批評，紛紛表示41歲的章子怡扮演15歲的少女很有違和感，除了容貌不夠年輕之外，面上全是化妝也掩蓋不了的衰老痕跡，還要年過40的她，裝出少女的嬌羞姿態和神情，實在難以說服觀眾，看得網民「皺曬眉」。

章子怡在劇集的前期要飾演15歲的王儇，劇中她抱著父親撒嬌一幕，一度被認為是兩夫妻。（《上陽賦》截圖）

【41歲章子怡飾演15歲群主零少女感，「這些」顯老位置無所遁形?】

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面對網上負評如潮的現象，章子怡也在個人微博回應了，她表示自己很清楚地知道她的年齡和少女無關，暗指《上陽賦》的團隊在消費她營銷「少女感」，她表示為了了解角色，她需要跟角色一起成長，自己是本本分分地在塑造角色。但是網友對於她的回應並不滿意，紛紛留言「不適合為什麼要演」、「哪裡來的自信」、「都是為了錢」、「請放過少女吧」、「演技再好也拯救不了」。

面對網絡負評如潮的湧現，章子怡在微博發文回應，表示自己只是為了塑造角色。（章子怡@微博）

▼▼▼【41歲章子怡保養得宜，但網民指與「少女」大有距離】▼▼▼

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每個女星都有最輝煌的時期，年輕時位位都是花容月貌，美艷動人，但時間絲毫不留情面，80、90年代的當紅花旦如今已經步入了中年時期，即使努力保養外貌，卻仍然改變不了歲月流逝的事實，她們不再是青春可人的少女，但不少大齡女星自信過人，偏要飾演少女角色，讓觀眾難以入戲，引來負評如潮。

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