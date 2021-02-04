凍齡｜美魔女如何煉成？養生秘訣　避開8個壞習慣：喝水少老得快

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-04 14:26

養生，是女人一輩子的功課！中醫師陳峙嘉在新書《女人好養》中提到，美魔女和大媽就在一線之隔。切記，請把握「管住嘴，邁開腿」這個最高指導原則，並公開女人的8個致命壞習慣，輕鬆遠離老胖醜！

大家都知道，女人的年齡是秘密，不好詢問也不方便胡亂探聽。其實，女人還有另外一個秘密，即是以七年為一個周期，自動自發把身體內在的狀況，呈現於外表之上。這個時候，無須瞎猜，也不用被迫承認，歲月的痕跡就會在臉上、頭髮上、皮膚上悄悄顯露出來，如果沒有好好保養，更會加重時間的無情摧殘，尤其是伴隨著壞習慣，如嗜吃甜食、睡眠不足、水喝太少、愛亂減肥等等，完全是雪上加霜、提油救火的行為啊！

中醫師陳峙嘉認為，只要維持良好的生活作息，戒除上述的壞習慣，學會分齡保養的概念就行。中醫古籍《黃帝內經》就已詳述從出生開始，先天腎氣這段從無到有、從有到盛、再由盛到衰的過程，只要我們了解不同的年齡階段，身體會有什麼變化，以及容易產生各種症狀，就知道每個階段該調養的重點在哪裡，自然就不會有無所適從、不了解要從何處開始養生的疑惑了。

▼▼▼按圖看每個成長階段的調養關鍵:

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改掉8個致命壞習慣，輕鬆遠離老胖醜！

為什麼每到生理期總是痛苦萬分？減肥一直都沒成效？還愈來愈胖？明明還才30而已，細紋就跑出來？40歲不到，卻已滿頭白髮？一直看遍中西醫調身體，始終沒有明顯效果？如果你也有以上的困擾，可能是你自己造成的！是不是經常吃冰、晚睡、不運動、月經不規則、焦慮、肥胖、吃甜食……，以下8大壞習慣就是拉開你與「女神」距離的殺手，能改就改，千萬再當自己的「豬隊友」了！

▼▼▼按圖看哪些不良習慣使你皮膚和身體健康變差:

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：35+保鮮法 / 保養要夠力，才不會從同學被叫學姐！中醫師建議，女人一定要改掉的8個致命壞習慣】