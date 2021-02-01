撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-01 19:00

由文佳煐、車銀優與黃寅燁主演的韓劇《女神降臨》接連引起熱話，除是「撕臉男神」車銀優的高顏值迷倒一眾女粉絲外，文佳煐於劇中出色的化妝技巧也是一大焦點。究竟她是怎樣從醜女逆襲成人見人愛的女神？即學文佳煐「整容級化妝術」！

韓劇《女神降臨》講述女主角任朱靜（文佳煐 飾）憑超高超的化妝技術，令她從醜女變成人見人愛的「校園女神」。(《女神降臨》劇照)

劇集《女神降臨》講述女主角任朱靜（文佳煐 飾）因外貌被同學凌霸，繼而透過精湛的化妝技巧，將自己變為女神的過程。但「化妝新手」稍有不慎便輕易出現胭脂下手太重如「紙紮公仔」、粉底太白面如死灰，又或是眉毛畫得過濃變成蠟筆小新等糗事。

情人節將至，除了在腦海構思著送甚麼禮物給另一半，女生當日更少不了化上精緻的妝容與悉心衣着打扮。總是說，男生是「視覺系動物」，總是被美輪美奐的外表所吸引，而女生們想於情人節當天令伴侶眼前一亮，不如參考文佳煐在劇集《女神降臨》的「6大整容級化妝術」，令情人對妳更加著迷的同時，也減少出現災難級的化妝失誤。

【按圖看】文佳煐於《女神降臨》親身教授的「6大整容級化妝術」，避免出現「紙紮公仔」、粉底太白及蠟筆小新眉毛等災難級化妝失誤，嚇走男朋友！▼▼▼▼▼▼

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所謂「工欲善其事，必先利其器」，想化好一個精緻得來又自然的情人節妝容，除要求化妝技術外，更需要易上手又性價比高的彩妝品。各大美妝品牌已相繼推出情人節限定彩妝品，不少彩妝產品包裝精美、產品配色亦適合化妝新手，而男生不妨亦可以買來當作情人節禮物來送給女朋友呢！

【按圖看】情人節限定彩妝產品推介，Dior唇膏套裝珍藏版一見心動！▼▼▼

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