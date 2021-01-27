高海寧日飲自製牛油果奶昔 加一樣補充品減肚腩 營養師：有助減重

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-27 16:00

減肥︳高海寧早前完成內地工作回港，在小紅書分享美容心得以外，更分享以牛油果自製益生菌奶昔，快速減走小肚腩的方法。

高海寧每天D.I.Y牛油果益生菌奶昔减小肚腩

自拍攝了內地劇集《三十而已》，高海寧人氣急升，亦待在當地3個月時間，在接受媒體訪問時，她直指公司替她安排了不少工作。不過，高海寧在小紅書指自己在內地工作期間放縱自己，不停吃引致胖了5公斤。為「還債」回復身形，除了依靠運動，亦選擇每天自製一杯牛油果益生菌奶昔，於早餐飲用，以促進腸道蠕動，幫忙减掉小肚腩與輕鬆減重。

高海寧在小紅書分享美容心得以外，更分享快速減小肚腩的方法，每天自製一杯牛油果益生菌奶昔，於早餐飲用，以促進腸道蠕動。(sammkoling@Instagram)

▼▼▼按圖看高海寧D.I.Y牛油果益生菌奶昔的材料、製法及步驟，幾分鐘就可簡單快捷完成？▼▼▼

牛油果益生菌奶昔能減重、減小肚腩？營養師話你知！

高海寧在影片中分享，牛油果益生菌奶昔其中一個亮點為益生菌，助她保持腸道健康，减去小肚腩。英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）指出，腸道健康能影響一個人的肥瘦問題，如果腸道內好菌比壞菌的比例高，都能維持到一個良好的體重。

而高海寧自製的牛油果益生菌奶昔成份包含益生菌顆粒與原味乳酪，內含的益生菌為一種好菌，故可保持腸道健康，變相不容易肥胖，間接消除小肚腩。另外，高海寧D.I.Y的奶昔亦包含牛油果，牛油果內的單元不飽和脂肪為好的脂肪，比起反式脂肪與飽和脂肪食物，可為身體製造好的細胞膜，幫助減重同時改善皮膚問題。

營養師同時建議，如果想要幫助腸道蠕動，也可食用三文魚，燕麥片，紅豆等食物，飲用足夠的水份。

▼▼▼高海寧D.I.Y牛油果益生菌奶昔有助減重，但營養師指選擇食材仍多加注意，按圖看4個營養師小貼士分享▼▼▼

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