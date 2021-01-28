撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-28 14:00

49歲的黎姿保養得宜，是圈中公認的「凍齡美魔女」。雖然已經是3女之母，但美貌卻十年如一日，凍齡的狀態讓人驚嘆不已。不過黎姿除了注重護膚之外，對於身體其它部位的保養也很仔細，特別是頭髮護理，最近黎姿就在小紅書上教大家如何護養出一把柔順健康的秀髮。

49歲的黎姿風韻猶存，美貌十年如一日，她除了很注重護膚之外，也一樣很用心維持一把秀髮。（gigilai_official@IG）

▼▼▼【黎姿日常護髮7步曲，「凍齡美魔女」護髮原來有秘技?】▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼【編輯推介：10大愛用洗髮護髮產品，拯救頭髮乾枯、開叉！】▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

相信大部分女生都曾經電染過頭髮，愛打扮的女生更是經常轉變髮色，經常電染對於頭髮的傷害很大，一把枯燥像「鐵線」一樣的頭髮會很影響外觀，容易導致頭髮乾枯、開叉和失去光澤。黎姿表示勤力護髮可以保持頭髮的健康和堅韌度，一頭亮澤柔順的頭髮不但能增强自信心，整體氣質也會提升，她强調護膚和護髮一樣重要，兩樣都不能忽略。

黎姿認為勤護髮可以保持頭髮的健康和堅韌度，一頭柔順頭髮可以增强自信心，氣質也會提升。（gigilai_official@IG）

▼▼▼【49歲黎姿凍齡有道，素顏也完全看不出真實年齡！】▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼【同場加映：49歲黎姿小紅書教卸妝 素顔仍如少女 用千元級貴婦面膜凍齡抗老?==>黎姿小紅書公開卸妝秘訣，素顏竟然零差別美貌依然?】▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼【同場加映：49歲黎姿IG絕美泳衣照 生三胎仍保纖腰長腿 5日快速減肥餐單公開==>黎姿5日懶人減肥餐單】▼▼▼