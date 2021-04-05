實試小紅書瘋傳凡士林去頸紋法　無助抗老有1功效適合皮膚炎者？

撰文： 李星慧 最後更新日期： 2021-04-05 13:00

凡士林去頸紋｜坊間美容偏方眾多，需用的材料價錢親民，聲稱功效顯著，不少更有明星加持，成為小資女生的人氣話題。繼鄧紫棋G.E.M.於小紅書上分享凡士林保濕面膜後，有網民分享以凡士林自製平價頸膜，成功減淡頸紋，今次01女生一於擔當白老鼠，實測這些美容偏方到底是否有效。

鄧紫棋G.E.M.曾於小紅書上分享凡士林保濕面膜，有網民因此設計出凡士林頸膜。（IG@gem0816）

頸部護理是不少注重保養的女生也會忽視的一環，即使皮膚再好，一條頸紋足以令人看起來老10歲。年齡日增令肌膚的膠原蛋白流失、忽略頸部防曬、不良的生活習慣如經常低頭用手機等，也是導致頸紋加深的元兇。小紅書最近瘋傳一個平價去頸紋的方法，網民實測堅持1星期後，頸紋明顯減淡，肌膚亦變得白滑。

實試小紅書去頸紋方法：簡單3步只需15分鐘

到底這個被坊間喻為「最便宜的消頸紋方法」是如何？其實是利用凡士林為頸部肌膚保濕，再以頸霜加以按摩，最後蓋上保鮮紙厚敷，鎖住水分。記者測試步驟，亦訪問了皮膚科醫生意見，了解成效。

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皮膚科醫生：凡士林頸膜無效減淡老化頸紋 有1大好處適合皮膚炎及乾肌者

不少網民表示，以凡士林按摩頸部肌膚後，頸紋已獲改善，稱堅持1星期，頸紋更明顯減淡。香港大學內科學系名譽臨床助理教授，皮膚科及性病科專科醫生陳俊彥指，凡士林對減淡因老化而出現的皺紋沒有直接幫助。他解釋，皺紋可以分為動態紋及靜態紋，動態紋是由於肌肉收縮而出現的紋路；而靜態紋的成因包括長期皮膚炎或皮膚乾燥而引起的乾紋，及因老化而出現的皺紋。使用凡士林有效為皮膚添加一層保護屏障，令水分難以蒸發，形成即時保濕的護膚效果，只有效改善頸部因皮膚炎或乾燥而引起的乾紋。

記者在實試過程中，因凡士林質地厚重，塗抹時難以推開，按摩頸部時容易出現拉扯肌膚的情況。凡士林有效為肌膚即時補水，形成一層保護屏障，但較難於短時間內吸收，這個頸膜較適合於乾燥的秋冬使用，於夏天便略嫌太油膩。雖然凡士林頸膜未必能有效減淡因老化而出現頸紋，但作為平價頸膜為肌膚保濕亦是個不錯的選擇。

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