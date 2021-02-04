撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-04 08:00

米雪、林峯、鍾嘉欣和李司棋主演的《溏心風暴之家好月圓》近日重播中。米雪飾演心狠手辣的殷紅，除令觀眾再度重溫她的精湛演技外，更讓網民驚嘆的是，現年65歲的米雪竟與13年前的樣子分別不大。米雪雖然已年過半百仍狀態大勇，不但擁有小蠻腰，更練成迷人馬甲線，身形窈窕如少女。

現年65歲的米雪不但擁有小蠻腰，更練成迷人馬甲線。(mixue_michelleyim@IG)

【按圖看】65歲米雪竟擁有線條明顯的馬甲線與年輕女生羨慕的背肌？而且平日近照也與47年前沒有多大分別？▼▼▼▼▼▼

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現年65歲的米雪，早於1976憑在劇集《射鵰英雄傳》飾演黃蓉一角而一炮而紅，從演多年的她依舊對身材與樣貌有嚴格的管理。米雪不時在IG大方分享身穿短熱褲、運動背心的照片，照片中的她輕露出纖腰，馬甲線和背肌線條十分明顯，若只單看背影的話，真的會誤以為只是20多歲的妙齡少女。

米雪近年來迷上晨跑與行山，也提到自己是受到周潤發（發哥）的感染而養成的習慣。(mixue_michelleyim@IG)

米雪平常不時要日夜顛倒拍劇開工，其實傷身又傷皮膚，所以她曾表示必需要調理身體。米雪近年來迷上晨跑與行山，也提到自己是受到周潤發（發哥）的感染，更感激周潤發從旁對她的鼓勵，令到堅持足足一年的晨跑計劃，更說：「人生最值得投資的事情，運動！」米雪除了運動保持身體線條外，對於保養膚質與身材嚴格亦有一番個人獨特的見解，以下8大秘訣更是米雪凍齡不老原因？

【按圖看】65歲米雪獲封「古代美人」，年過半百的米雪擁有纖腰、馬甲線與迷人的背肌，原來全是靠以下的「8大凍齡秘訣」？▼▼▼▼▼▼

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