顯瘦穿搭｜5款視覺上減5公斤的冬日配搭　微胖女孩也能有完美比例

撰文：Dappei 搭配
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身為一位微胖的女子，最困擾的就是手臂跟肚子的肉肉露出來 Say Hello，尤其是要穿厚厚的冬天，整個人看起來虎背熊腰的，還以為自己是隻熊呢！不過沒有關係！本篇就來幫大家偷師小紅書博主們的 5 款顯瘦穿搭 Look，讓妳視覺上秒瘦 5 公斤，把日常的 OOTD 穿得時髦又纖細！
冬天如何穿得保暖又不擁腫？5款知性顯瘦穿搭（點圖放大閱讀）▼▼▼
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原文：視覺體重秒減 5 公斤！小紅書博主示範「微胖女孩」的 5 款心機顯瘦 Look，肉肉手臂、小肚肚全都有解
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