顯瘦穿搭｜5款視覺上減5公斤的冬日配搭　微胖女孩也能有完美比例

身為一位微胖的女子，最困擾的就是手臂跟肚子的肉肉露出來 Say Hello，尤其是要穿厚厚的冬天，整個人看起來虎背熊腰的，還以為自己是隻熊呢！不過沒有關係！本篇就來幫大家偷師小紅書博主們的 5 款顯瘦穿搭 Look，讓妳視覺上秒瘦 5 公斤，把日常的 OOTD 穿得時髦又纖細！