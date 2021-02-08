撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-08 15:51

【MUJI無印良品減價︱新春限時優惠】MUJI無印良品由即日至2月21日推出限時新春優惠，精選貨品減至7折，服飾、家居清潔、收納用具，食物等類別減價以外，當然一向大受好評的化妝品也包括在內，趕緊物色好物吧。

農曆新年將至，購買新品討個好開始寓意最好不過。是次MUJI無印良品減價所囊括的貨品種類繁多，記者精選35件優惠單品，無論你是收納控還是喜歡打扮的女生，也必定能買到心頭好。

【MUJI無印良品減價】MUJI無印良品由即日至2月21日會推出限時新春優惠。(muji_global@Instagram)

MUJI無印良品化妝品罕有減價 眼部、面部、唇部彩妝品劃一7折

MUJI無印良品的美妝品一直受女生喜愛，過去多次減價活動，護膚品也包括在優惠類別當中。不過是次新春優惠則沒包括任何的護膚品；相反，眼部、面部、唇部彩妝品設7折優惠。

【MUJI無印良品減價】MUJI光影粉受日本女生追捧，大讚光影粉效果非常自然。(ui.corn_cosme@Instagram)

是次MUJI無印良品減價更包括女生大讚的碎粉餅、調色眼影產品，低至HK$42就能入手一盒雙色調色眼影，簡單完成眼妝。另外不得不提的是受日本女生追捧的光影粉，由原價HK$65減至HK$45.5，日本雜誌《steady》早前進行讀者和員工MUJI愛用品調查中，光影粉就佔其中一席位，只需於完成底妝後，全臉按壓使用或塗拭於呈現顴骨部位，即能讓肌膚呈現光澤立體感，日本女生亦在日本美妝網上平台LIPSCOSME大讚光影粉易於使用，效果非常自然。

▼▼▼MUJI無印良品減價︱7折入手好評化妝品，日本女生大愛光影粉？按圖看記者精選必買推介▼▼▼

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▼▼▼MUJI無印良品減價︱化妝袋、雙層小物袋等收納類產品購買2件或以上亦有7折優惠，按圖看哪款放得最多物件？▼▼▼

MUJI無印良品減價︱服飾以優惠價發售 有機棉混調溫T裇近乎買一送一？

另外，MUJI無印良品是次減價產品也包括一系列的服飾，以優惠價發售，雖然款式不多，但內衣褲、睡衣、牛仔褲、直角襪一應俱全，可按照需要選擇背心、V領／U領長袖有機棉混調溫T裇，由原價HK$90／件，現設優惠價HK$98／2件，等同於將近買一送一的價錢，非常吸引，絕對值得入手。

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▼▼▼同場加映｜早前MUJI一款HK$15的麻布袋，在日本、台灣名及內地更引起了搶購潮，各地女生改造後變Dior Book Tote，按圖即學MUJI麻質手挽袋改造變DIOR大法。▼▼▼

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