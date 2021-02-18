LDK實測17款保濕面霜︱Kiehl’s只排14　第3位抑制皮膚炎逆轉肌齡

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-18 12:00

LDK保濕面霜實測｜保濕面霜是護膚程序最後一步，能鎖緊所有保養成分，令肌膚保持飽滿。特別在乾燥天氣或冷氣環境中，肌膚易流失水分，加上年紀增長，皮脂減少，肌膚因老化而變乾，需要高保濕效能的面霜修復。日本人氣美容指標雜誌《LDK the beauty》便實測了市面17款¥5000以下（約$365）的保濕面霜，部分香港女生愛用的品牌結果強差人意？

選擇保濕面霜時，女生最重視的莫過於保濕度是否足夠、成分是否親膚及用後會否黏膩。（curel_official_jp）

LDK 保濕面霜3大測試 分析保濕力、成分及易用性

選擇保濕面霜時，女生最重視的莫過於保濕度是否足夠、成分是否親膚及用後會否黏膩。因此，《LDK the beauty》的實測相應分為3部分：第1，保濕力，將各款相同分量的面霜塗上手臂，在使用前、使用3小時後及6小時後，測量皮膚的水分，分為4級：稍微不足、平均、具水分、非常保濕。第2，由專家綜合評估保濕面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效。第3，易用性，即是否易推、會否黏膩，在手背塗上面霜待1分鐘，將手放在亮片上，觀察沾上手的亮片數目，愈多即愈黏膩。每個測試都以5分為滿分。

▼▼▼按圖看保濕面霜實測結果，女生愛牌Kiehl’s只第17位，罕有出現雙冠軍，兩者皆多功能，被評保濕、光澤效果令人驚訝！▼▼▼

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正確塗保濕面霜手法助吸收 起瘦面之效

選對了保濕面霜，還要留意塗面霜手法，要是不對，便白白浪費。先用食指及中指指腹取面霜，從下以上，內而外的手法塗抹，即由下巴往上到面頰，別忘記鼻翼位，塗抹分量可減半，再到額頭，由眼眉往上推，均勻塗抹便可。

▼▼▼【按圖看】LDK實測10款有色潤唇膏結果，哪款最強全A級？誰保濕度不合格？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看消委會實測30款氣墊粉底，以下12款未有檢出受關注化學物質，皆獲消委會滿分5分評級（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：水中銀實測的抗衰老眼霜安全清單中不乏開架品牌，價錢親民，效果媲美專櫃品牌。哪款眼霜曾通過消委會的除皺測試，同時是英國公爵夫人凱特的愛用品牌？（延伸閱讀）▼▼▼