網友大推5組肩頸伸展動作　每天20分鐘練成纖瘦天鵝頸、直角肩

現在的人因為工作和壓力的關係，常常需要坐在辦公室裡用電腦一整天，導致肩膀的斜方肌僵硬又緊繃，久而久之肩頸和背部的線條都變得圓潤又厚實，明明身材不胖但就是看起來虎背熊腰的，真的好困擾啊！其實，要打造纖瘦的肩頸線條並不困難，本篇編輯就來為大家整理小紅書網友們激推的 5 個肩頸伸展運動，每天只要花 20 分鐘認真訓練，養出人人稱羨的天鵝頸和直角肩絕對不是夢！