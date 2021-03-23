5組肩頸伸展動作網友激讚打造天鵝頸　每天20分鐘練出完美直角肩

撰文：Dappei 搭配
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現在的人因為工作和壓力的關係，常常需要坐在辦公室裡用電腦一整天，導致肩膀的斜方肌僵硬又緊繃，久而久之肩頸和背部的線條都變得圓潤又厚實，明明身材不胖但就是看起來虎背熊腰的，真的好困擾啊！其實，要打造纖瘦的肩頸線條並不困難，本篇編輯就來為大家整理小紅書網友們激推的 5 個肩頸伸展運動，每天只要花 20 分鐘認真訓練，養出人人稱羨的天鵝頸和直角肩絕對不是夢！
將緊繃肩背拉鬆，再打造天鵝頸、直角肩的美麗線條，必看以下伸展動作教學（點圖放大閱讀）▼▼▼
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Dappei 結語：
以上 5 個肩頸伸展動作，是不是非常簡單呢？趕快趁著在家無聊沒事做的時候，好好鍛鍊一下你的肩頸線條吧！
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原文：「天鵝頸、直角肩」養成術！小紅書網友激推 5 大肩頸伸展動作，天天花 20 分鐘打造迷人線條
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