Glowpick最新10大面膜　韓妹：保濕力吹頭後不減退　願金錢換皮膚

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-03 14:00

韓國面膜不再局限於學生妹、小資女才會使用，文詠珊（Janice Man）也曾在小紅書上分享自購的面膜，當中不乏韓國品牌；未知該入手哪一款，不如參考有韓國版@cosme之稱的Glowpick推介，看看韓國女生最近都用哪一款面膜。

韓國Glowpick是韓國美妝指標網站。（yuyeonxx@instagram）

Glowpick 最新10大面膜 最便宜$14／塊

Etude House、innisfree等韓國美妝品牌面膜最為香港女生熟悉，但現在有更多新興韓國品牌，像是Abib、Round Lab等，小清新、簡約的設計，加上好性能，常在社交媒體上出現，也是韓國女生近期最愛。

韓國Glowpick擁有超過4萬名用戶，許多韓國女生都喜歡在平台上閱讀或分享護膚化妝資訊，極具公信力，在準備轉季之際，看看韓國最新面膜排行榜（截至2021/3/2），以包肌膚安全。

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（資料來源：Glowpick）

▼▼▼同場加映：韓國 2020 Glowpick 美容大獎第10 - １位，新冠肺炎令化妝品需求大減？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：除了屈臣氏，康是美便是到台灣必逛的藥妝店，每年年末都會公布最受歡迎的藥妝排行榜，今年又會由誰成為「台灣康是美2020保養品排行榜」第1名呢？（延伸閱讀）▼▼▼