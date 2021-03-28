脫毛｜私密處要除毛嗎？保持清潔與剃毛無關　清理先挑選合適方式

撰文： 正向戀愛學 最後更新日期： 2021-03-28 11:03

三千煩惱絲指的是頭髮，但我想身上其他部位的毛髮對現代女生來說，反而帶來更多的煩惱。

香港的除毛歷史不長，對於除毛的了解也不多、產品或服務更是不齊全，因此成為許多女孩的困擾，想當初在青春期的時候，只知道電視上的藝人常常傳達「不除毛很沒禮貌」的觀念，但卻沒人明確的說要怎麼處理這些毛，或為什麼要除毛、為什麼不禮貌？我們的爸媽不知道、老師不會提、學校健康教育也不會教，那時候沒有發達的網路資訊，因此只能跟同學討論或自我摸索。

除腋毛對居住城市的亞洲女生來說已經逐漸變成一種基本常識，手、腳毛和汗毛也因著毛量不同，大家容易找到適合自己的方式。但私密處毛髮卻始終偏向一個禁忌話題，好像大家看不到就沒關係了，但隨著健身房、溫泉、游泳池、海邊的活動盛行，我們到底該怎麼自在的看待和解決毛髮問題？

無毛真的清潔乾淨嗎？

某次和朋友閒聊起，他們說在美國高中，學校健康教育會教導學生，為了健康考量，需要定期清理私密處毛髮，太多毛髮容易產生陰蝨。然而根據皮膚科醫生的說法，人類毛髮的存在有其實質的保護作用，只要定時洗澡、做好清潔工作、具有良好的衛生習慣，沒有除毛習慣並不會影響衛生或健康。

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美觀考量？

受到媒體甚至是A片的影響，許多男性被沒有體毛的女體形象洗腦，認為那樣才是美，根據COSMOPOLITAN 2017年的調查，有 46% 的美國男性希望伴侶完全剃除私密處毛髮，而有 70% 的美國女性希望伴侶把毛髮修剪整齊。在一份美國 2016 的皮膚科針對女性私密處除毛的調查報告中，超過 83% 有除毛習慣，年紀較輕、白人、較高學歷的女性有較高比例的除毛習慣。

由此可見，在文明社會中，除毛更像是攜帶著文明、先進、都會和美觀的意義。

在日常的生活中，有很多的時候，女生不想穿著泳裝時出糗；或是在泡溫泉時全裸不好意思。我身邊則有媽媽朋友是不希望在生產是被亂剪一通。

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除毛是自己的選擇，而不是為了別人的喜好

這是我想傳達的觀念，除毛也許在大眾文化中被賦予了一些價值，或被視為是一種比較好的習慣，但「你」才是那個擁有對自己身體的選擇權和決定權的個體，而非為了別人的喜好或社會價值觀，而讓自己不舒服。

另一方面，我也希望大家不用對私密處除毛過度排斥，認為那是只有A片女星或從事性交易才會做的事，實際上很多一般人，尤其是歐美國家，都會或多或少整理一下。

若是你選擇清理私密處毛髮，有很多種方式：剃刀（手動／電動）、蜜蠟除毛（搜尋 比基尼除毛、蜜蠟除毛等等專業服務）、用鑷子拔毛、使用剪刀剪短等等。

皮膚科醫生建議使用剪刀剪短會是最健康的方式，剃刀有可能造成毛囊發炎、受傷、而蜜蠟除毛則有對蜜蠟產品過敏的可能，不管如何，以健康、正向的態度面對這個煩惱，並選擇最適合自己的處理方式，才能讓它不再困擾你！

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】