撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-10 17:00

【小資香水｜FURLA】ZARA香水一向都是女生的小資選擇之一，每次聯乘Jo Malone推出香水系列均大賣，證明時尚品牌踏過界亦有一定的市場。 近日，意大利品牌FURLA亦首度推出香水系列，定價同樣走親民路線，味道與包裝更充滿夢幻感覺，充滿少女味。

FURLA香水系列與意大利香氛品牌Mavive聯手打造而成，共推出5款香水。（品牌圖片）

FURLA秉承Inclusive Luxury理念 首推出香水系列

香水系列由FURLA與意大利香氛品牌Mavive聯手打造而成，以女性特質為靈感，5款香水分別代表5種個性的女性，以不同的水果作前調，花草、檀香作中調和基調，綻放出清新、不甜膩的花果香氣，品牌希望每名女性都能從中找到屬於自己獨特的香氛氣味。

▼▼▼FURLA首個香水系列以女性特質為靈感，糖果色調包裝極吸引，按圖看香水及發售日期▼▼▼

香水系列提供10ml、30ml、100ml以供選擇，秉承FURLA一貫Inclusive Luxury理念：「每位女性都值得以合理價格獲得美麗和高品質商品」，價格方面相對親民。FURLA香水系列將於3月中旬在SOGO銅鑼灣店香水專櫃發售，未知會否成功俘虜一眾少女心？

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過往亦不有少時裝品牌踩入美妝界，推出香水產品，尤其以ZARA深得女生喜愛。ZARA自家香水受歡迎外，2019年11月首度聯乘Jo Malone的香水系列消息一出，即令全球女生哄動，2020年系列強勢登港首日，即被搶購一空，直至現在仍好評不斷，親民價格亦為小資女提供了更多選擇。然而，想要入手親民價格香水，也可考慮Kate Spade、COACH等小祺女生熱棒的品牌。

▼▼▼ZARA香水大受女生追捧，但小資香水不僅只有它？紐約品牌Kate Spade香水又何在哪入手？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜Jo Malone香水可以單用或混合味道使用，拼湊出個人化的香氣。究竟這麼多香氣中，哪款最受用家歡迎？點圖看Jo Malone十大人氣熱賣香水排行榜（延伸閱讀）▼▼▼

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