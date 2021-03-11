糖妹露額新髮型撇「妹妹」感　李佳芯蓬鬆瀏海減齡兼修飾顴骨？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-11 18:13

髮型︱33歲的糖妹（黃山怡）身形嬌小，擁有Baby Face的她看來比實際年齡年輕，一向予人可愛「妹妹」的感覺。最近糖妹成為投資者及理財教育委員會的大使，她亦一改形象，將以往招牌的「齊蔭」換成旁分瀏海，配以大波浪捲髮，感覺專業又有女人味。不少網民大讚糖妹新造型，她更搞笑直言媽媽以為自己要轉行。

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糖妹以往都走甜美可愛的風格。（IG＠kandybubu）

不少女生都覺得換個髮型如換了張臉，大至一刀剪斷留了多年的長髮，微細至剪完瀏海，都會予人耳目一新的感覺。以下女星換個髮型更宛如整完容，改變風格帶給觀眾新鮮感之餘，同時魅力大增。

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