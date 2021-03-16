UrCosme台灣10大臉部防曬　SHISEIDO只排第3　第1位自然修飾毛孔

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-16 17:00

【防曬】開始轉季，防曬產品陸續登場，SHISEIDO、曼秀雷敦等品牌的臉部防曬皆是人氣之選，來到2021年有更多性價比高的防曬產品選擇？入手前，不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新臉部防曬排行榜。

紫外線無處不在，防曬十分重要。 (wongtsuiyu@instagram)

2021年台灣Urcosme 10大臉部防曬 一物多效成潮流

肌膚會因紫外線衰老，臉上不只出現雀斑，更會乾燥缺水、出現皺紋，因此365日其實都需要防曬。加上正值3月，開始轉季，防曬品是時候也要轉換一下，要不然，暗瘡、粉刺，皮膚不適敏感又會找上門。

近年臉部防曬產品也不只有防曬功效，更加入不少護膚、妝前護理功能，讓人眼花繚亂，不妨參考一下台灣 Urcosme最新臉部防曬排行榜（截至2021/3/15），看看台灣用家有何評價。

▼▼▼按圖即看台灣 Urcosme 臉部防曬排行榜第6至10位，SHISEIDO最受台灣用家歡迎？▼▼▼

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▼▼▼按圖即看台灣 Urcosme 臉部防曬排行榜頭5位，第4位只需HK$89做到3大功效，第1位則防曬同時完美修飾毛孔獲大讚？▼

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（資料來源：Urcosme）

▼▼▼同場加映：戴口罩成了日常，油脂分泌失衡，相信許多人都出現了暗瘡、暗粒等問題，除了平日要留意去角質層，深層清潔也十分重要，定時去黑頭粉刺，改善並防止暗瘡出現。記者今次便分享了GLAMGLOW、ORIGINS與LUSH的清潔面膜的用後感。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：在準備轉季之際，不如看看擁有超過4萬名用戶的韓國美妝平台Glowpick最新面膜排行榜（截至2021/3/2），與真實韓國用家又有何評價？（延伸閱讀）▼▼▼