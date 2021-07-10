UrCosme10大臉部防曬推介LANCÔME上榜　附消委會測試6款高分防曬

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-10 11:00

防曬產品點揀好？有哪些是人氣及好用之選？2021年有更多性價比高的防曬產品可入手 ，台灣Urcosme公布2021年最新臉部防曬排行榜；另外，本港消委會曾評測市面上30款防曬產品，有6款防曬產品被評5分最高分，一文詳細瞭解防曬產品推介及防曬護理心得。

紫外線無處不在，防曬十分重要。 (wongtsuiyu@instagram)

2021年台灣Urcosme 10大臉部防曬 一物多效成潮流

肌膚會因紫外線衰老，臉上不只出現雀斑，更會乾燥缺水、出現皺紋，因此365日其實都需要防曬。防曬品要精心挑選，不然暗瘡、粉刺，皮膚不適敏感又會找上門。

臉部防曬產品不只防曬功效，更有護膚、妝前護理功能，讓人眼花繚亂，不妨參考一下台灣 Urcosme最新臉部防曬排行榜（截至2021/3/15），入手前看看用家評價。

▼▼▼按圖即看台灣 Urcosme 臉部防曬排行榜第6至10位，哪款防曬最受用家歡迎？▼▼▼

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▼▼▼按圖即看台灣 Urcosme 臉部防曬排行榜頭5位，第4位HK$89有3大功效，第1位防曬同時完美修飾毛孔獲大讚？▼

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消委會評測防曬產品 13款4分；6款5分

消委會曾評測市面上30款防曬產品，當中有13款防曬產品評測總分達到4分或以上，更有6款防曬產品被評5分（最高分），當中價格親民的品牌如施巴、NIVEA等，是夏日防曬之選。

▼▼▼【按圖看：消委會評測防曬產品，有6款被評5分最高分，當中一款HK$85可入手】▼▼▼

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肌膚曬後護理不善，容昜變粗糙、黑色素積聚令皮膚泛黑，加速皮膚老化； 曬後護理步驟不容疏忽，應把握曬後「黃金72小時」進行4步急救步驟，可大幅縮短皮膚恢復期及防止皮膚變黑。

▼▼▼【按圖看】曬後皮膚急救4步驟，加強保濕修護，減緩皮膚發炎症狀▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】「曬後皮膚急救4步驟」加強保濕修護，減緩皮膚發炎症狀、補充水分▼▼▼

▼▼▼同場加映：戴口罩成了日常，油脂分泌失衡，相信許多人都出現了暗瘡、暗粒等問題，除了平日要留意去角質層，深層清潔也十分重要，定時去黑頭粉刺，改善並防止暗瘡出現。記者今次便分享了GLAMGLOW、ORIGINS與LUSH的清潔面膜的用後感。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：在準備轉季之際，不如看看擁有超過4萬名用戶的韓國美妝平台Glowpick最新面膜排行榜（截至2021/3/2），與真實韓國用家又有何評價？▼▼▼