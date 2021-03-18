40歲熊黛林達顏值高峰　素顏照散發少女味　6招氣質美貌勝從前？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-19 15:32

40歲熊黛林以玲瓏有致的好身材以及凍齡美貌被封為「性感女神」，向來注重保養的熊黛林多年來維持緊緻嫩滑肌膚，絲毫看不出她已為人母，讓人羨慕不已。熊黛林曾分享她的護膚凍齡方法，快來學習一下女神令美貌進化的保養秘訣吧！

40歲熊黛林於2018年生下一對可愛的雙胞胎女兒成為「辣媽」。（熊黛林Lynn@微博）

「性感女神」熊黛林的保養秘訣

熊黛林最令人印象深刻的是她的姣好身材，除了火辣身材，熊黛林的美貌同樣令人折服。相比出道前熊黛林圓潤又皮膚黝黑的臉頰，如今瘦身成功又注重保養的她皮膚變得愈來愈透亮，加上積極運動「Keep fit」，網民盛讚熊黛林看上去愈來愈年輕，皮膚白皙如少女，逆齡美貌充滿女人韻味。

熊黛林無懼高清鏡頭近距離自拍，皮膚零瑕疵讓人羨慕！（熊黛林Lynn@微博）

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熊黛林於2018年誕下一對可愛的雙胞胎女兒，不過身材則絲毫不受生產影響而走樣，迅速恢復到產前的模樣，讓人讚歎！熊黛林逆齡美貌加上魔鬼身材堪稱完美，不過她的美麗外表要歸功於她勤於運動之餘，同時在保養方面也苦下功夫，快來參考一下「凍齡女神」變美的方法吧！

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