撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-19 13:00

衛詩雅予人貼地形象，以公共交通工具代步、幫襯大排檔、淘寶傢俱自砌組裝等。衛詩雅近日在小紅書分享自己的護膚心得，而她對付皮膚敏感與暗瘡的護膚產品，原來也不乏平價之選，不妨看看她用後評價如何。

衛詩雅近日在小紅書分享一些幫助解決皮膚敏感與暗瘡問題的平價產品。(michellewsn@Instagram)

長期戴口罩衍生口罩肌 如何快速舒敏？



衛詩雅不時在Instagram分享生活照、與短期借宿貓貓Archie的日常，自開通小紅書後，也會分享美妝及扮靚貼士。

近日她上載影片，指自己長時間戴口罩，臉頰與鼻出現泛紅、痕癢、毛孔變大，維持了約2個月，最終靠一款不過百元的藥膏解決了敏感狀況，在3天內令皮膚退紅。

另外，不少女生經期前皮膚變差，下巴長暗瘡。衛詩雅亦分享自己有類似情況，更會造成痘印，至少1至2個月才減淡。她指，自己使用過不少暗瘡產品後才找到心目中的終極「痘痘殺手」，一直使用至今，而該「痘痘殺手」更曾獲2020年度@cosme STORE香港人氣賞基礎保養部門第2名，可見有一定的吸引力。

▼▼▼按圖看衛詩雅的護膚產品推介； 衛詩雅作為用家，又有什麼評價呢？其中一款衛詩雅形容是用過最好的（點擊看圖便知）▼▼▼

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