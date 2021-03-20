香水用對變美20％？10款「美人感香水」　春季花果味正中男人心

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-22 11:45

2021香水｜香水要怎樣選擇才好？對於吸引異性有多大作用？可以令心儀對象對你的好感度提升？首先要知道男生喜歡哪些香水味道？日本一項調查，針對不同年齡的男生，選出最愛的女生香水，不妨參考；另外，也不要錯過 2021年最新香水推介！

男生會因為香氣而提升好感度? (《女神降臨》劇照)

日本雜誌《CLASSY 》邀請不同年齡層的男生選出最愛女生的香水，更稱那些香水為「美人感香水」，皆因選對了男生喜歡的香味，不只有助提升好感，也令對方覺得人也更美了。

10款「美人感香水」 第1位令男生無法抗拒

那麼，男生心目中的美女，會噴甚麼香水？是果香，還是花香取勝？

▼▼▼按圖即看日本男生最愛10款女生「美人感香水」，當中不少是品牌經典產品？▼▼▼

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2021年最新香水有驚喜 Byredo集木香、茶香於一身

不少女生愛收藏香水， 2021春季有什麼新品？Jo Malone London 以夏威夷做主題，推出2款全新花香系香水；另外，文青香氛品牌Diptyque與Byredo 則於3月推全新香水，其他品牌在2021年又有甚麼新品？

▼▼▼按圖即看2021年最新香水合集，包括Chanel及其他名牌逐一睇！ ▼▼▼

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（資料來源：Twitter）

▼▼▼同場加映：按圖即看日本人氣香水推介，多達20種香味以上，低至$105，學生妹也負擔（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本雜誌《CLASSY. 》曾經向不同年紀的男性作出調查，並整合了「美人感香水」，想讓男生對你心動？不妨參考一下。（延伸閱讀）▼▼▼