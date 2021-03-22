消委會評測8款眼霜排名　塗抹不當反增細紋？9大正確步驟公開

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-22 17:31

眼霜推薦｜女生踏入23歲以後，眼周會慢慢開始浮現各種各樣的問題，若平日不使用眼霜多加保養、修護眼周肌膚，細紋產生的機率也會大大提高。就算細心的女生有做眼周保養，但若不小心用錯誤方法使用眼霜，亦會加劇眼部衰老問題！

女生踏入23歲以後，眼周肌膚就會開始出現細紋。（chungkayanlinda@IG）

錯誤使用眼霜有什麼可怕後果？

許多女生並不了解正確使用眼霜的方法，有些人塗抹眼霜時用力過度，拉扯到眼周脆弱的肌膚，導致眼周細紋增多；有些人則過分隨意塗抹，令眼霜無法被充分吸收；也有部分女生不了解眼霜應該塗抹的正確區域。使用正確的塗抹眼霜技巧，才能有效發揮作用。

▼▼▼【（按圖看）使用眼霜的正確步驟 錯誤使用眼霜會讓細紋增加？】▼▼▼

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消委會評測8款眼霜除皺功能

市面上各種眼霜商品琳瑯滿目，許多商品都聲稱具有改善細紋及除皺功能，到底有哪些真的有效呢？過去，香港消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組（ICRT）針對18款眼霜的除皺功能進行測試，8款在香港有售的眼霜產品評測結果公開！

▼▼▼【消委會評測眼霜除皺功效 3款眼霜表現出色性價比高？】▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會評測13款護手霜，當中8款的保濕效能達至4分或以上（5分滿分），誰是最強保濕之王？▼▼▼

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▼▼▼【不老女神鍾楚紅「逆齡生長」 美到忘記她的真實年齡？==>同場加映：61歲鍾楚紅近照美貌依然 「美魔女」５大凍齡秘訣：我不整形的】▼▼▼