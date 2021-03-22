撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-22 19:00

清潔毛孔｜毛孔粗大、鼻頭黑頭一點點，就算化妝也幫不上太大忙，不如由護膚着手，看看日本女生有哪些好用的清潔毛孔產品。

定期清潔毛孔可令肌膚更細緻。 (janice_man@instagram)

10大清潔毛孔產品 只有一專櫃品牌入選？

長期戴口罩，水油失衝，肌膚問題隨之而來，首當其衝便是臉頰與鼻頭位置，黑頭、毛孔愈來愈粗大，日本美容網站DINÉTTE近期便集用家意見，評選10大清潔毛孔產品，當中的潔面、卸妝油、面膜等護膚品，總有一款適合你的肌膚。

▼▼▼想收細毛孔，清除黑頭，按圖即看日本女生近期愛用10大清潔毛孔產品排行榜，和用家評價▼▼▼

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日本化妝教父傳授正確洗面 潔面不當或出雀斑？

有好用的清潔毛孔產品也要有正確的潔面手法，從根本做起，日本化妝教父Makoto Kamata曾分享，錯誤的洗面與化妝方法，如屏氣洗面，令血液循環停滯，雙手用力揉搓臉頰，會令肌膚表面來回摩擦力較大，容易造成刺激，繼而令血液循環集中到某一處，導致角質層變薄，容易受到紫外線的傷害，最後長出雀斑。

▼▼▼按圖看「呼吸洗顏法」步驟：Makoto Kamata認為正確的洗面姿勢會讓呼吸順暢，氧氣能循環臉部與身體，促進全身的血液循環，藉以改善由不健康產生的雀斑、暗沉與皺紋等肌膚問題。▼▼▼

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（資料來源：DINÉTTE）

▼▼▼同場加映：戴口罩成了日常，油脂分泌失衡，相信許多人都出現了暗瘡、暗粒等問題，除了平日要留意去角質層，深層清潔也十分重要，定時去黑頭粉刺，改善並防止暗瘡出現。記者今次便分享了GLAMGLOW、ORIGINS與LUSH的清潔面膜的用後感。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：肌膚會因紫外線衰老，臉上不只出現雀斑，更會乾燥缺水、出現皺紋，因此365日其實都需要防曬，按圖即看台灣 Urcosme 臉部防曬排行榜第6至10位，SHISEIDO最受台灣用家歡迎？（延伸閱讀）▼▼▼