Sephora HK｜快閃會員優惠低至8折！｜9月折扣必買美妝10大推介

作為全球美妝控的殿堂，Sephora匯聚了從大牌美妝到小眾人氣品牌的各式商品。好消息！最新的秋冬特賣將於9月4日開始，全場低至8折！即睇攻略成為香港Sephora的會員，享用獨家優惠碼及折扣。



【9月最新優惠】 SEPHORA BEAUTY PASS FALL SALE 2025

會員限定優惠｜購物低至全店8折全場無門檻85折，購物滿$880全單即享8折

優惠期：2025年9月4日開始

🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

優惠受條款及細則約束，The Ordinary產品除外。

SEPHORA FALL SALE 詳情

香港Sephora獨家品牌

Rare Beauty｜Tarte｜Ole Henriksen｜Glow Recipe｜Sunday Riley｜Zoeva

香港Sephora必買品牌

Estée Lauder｜ Fenty Beauty｜fresh｜GHD｜ HOURGLASS

成為 Sephora Beauty Pass 會員

Sephora Beauty Pass會員等級分為3個等級：會員（免費）、黑卡會員（需累積消費HK1,500）及 金卡會員（需累積消費HK$7,500），升級後可享有更多獨家禮遇。

Sephora 會員福利：

1. 生日月份購物可獲雙倍積分

2. 會員專屬推廣

3. 跨國會員禮遇

4. Beauty Pass特賣

此外，您還能透過填寫個人美妝檔案、撰寫產品評論及下載手機App等方式，額外賺取積分。 加入Beauty Pass 會員

Sephora HK｜運費政策

凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費

Sephora HK｜折扣季必買7大推介

必買推介1. GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）

GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）

必買推介2. Chronos HD Motion Styler 粉紅色限定版 (原價：$2,995）

Chronos HD Motion Styler 粉紅色限定版 (原價：$2,995）

必買推介3. Drunk Elephant F-Balm™ 電解質水凝面膜 50ml (原價：$445）

Drunk Elephant F-Balm™ 電解質水凝面膜 50ml (原價：$445）

必買推介4. Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）

Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）

必買推介5. Estée Lauder 升級再生基因修復亮眼精萃 (原價：$745）

Estée Lauder 升級再生基因修復亮眼精萃 (原價：$745）

必買推介6. Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）

Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）

必買推介7. MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）

MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）

必買推介8. HOURGLASS 三色高光修容盤 - Sublime Edit (原價：$640）

HOURGLASS 三色高光修容盤 - Sublime Edit (原價 $640)

必買推介9. Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價：$440）

Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價 $440)

必買推介10. K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價：$660）

