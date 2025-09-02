Sephora HK｜快閃會員優惠低至8折！｜9月折扣必買美妝7大推介
撰文：多多
出版：更新：
作為全球美妝控的殿堂，Sephora匯聚了從大牌美妝到小眾人氣品牌的各式商品。好消息！最新的秋冬特賣將於9月4日開始，全場低至8折！即睇攻略成為香港Sephora的會員，享用獨家優惠碼及折扣。
【9月最新優惠】 SEPHORA BEAUTY PASS FALL SALE 2025
會員限定優惠｜購物低至全店8折全場無門檻85折、購物滿$8,80全單即享8折
優惠期：2025年9月4日開始
滿額禮遇：購物滿$1,800，額外送精選產品 (12件) + 限量版雨傘1把 (總值$800)
優惠受條款及細則約束，The Ordinary產品除外。
香港Sephora獨家品牌
Rare Beauty｜Tarte｜Ole Henriksen｜Glow Recipe｜Sunday Riley｜Zoeva
香港Sephora必買品牌
Estée Lauder｜ Fenty Beauty｜fresh｜GHD｜ HOURGLASS
成為 Sephora Beauty Pass 會員
Sephora Beauty Pass會員等級分為3個等級：會員（免費）、黑卡會員（需累積消費HK1,500）及 金卡會員（需累積消費HK$7,500），升級後可享有更多獨家禮遇。
Sephora 會員福利：
1. 生日月份購物可獲雙倍積分
2. 會員專屬推廣
3. 跨國會員禮遇
4. Beauty Pass特賣
此外，您還能透過填寫個人美妝檔案、撰寫產品評論及下載手機App等方式，額外賺取積分。 加入Beauty Pass 會員
Sephora HK｜運費政策
凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費