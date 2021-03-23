女星、網紅隆鼻常出事　鼻頭壞死飄出屍臭味　盲目愛美毀一生？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-23 20:30

整形風潮日盛，不乏愛美的女生選擇高風險的隆鼻手術，務求精緻高挺的鼻型，為追求所謂「美的標準」鋌而走險。隆鼻手術失敗的案例不在少數，術後還會出現各種後遺症，導致很多人需要再花費巨額金錢與時間進行修復手術，嚴重甚至危及生命，得不償失！既然有勇氣冒生命危險，為何沒勇氣接受原本的自己？

內地女生隆鼻險喪命 甦醒剩1歲智商

深圳一名31歲女子因不滿自己的鼻型，而選擇到當地一間私人整容機構做隆鼻手術，怎料手術期間進行局部麻醉時，她的心臟驟停再送院搶救。雖然最後該名女生保住性命，不過因大腦缺氧時間太長導致智力嚴重受損，她醒來後僅剩下1歲智商，不認識親友之餘生活也不能自理。有專家診斷她為6級傷殘，可能終生都需要他人照顧。

▼▼▼【內地女生瞞父母隆鼻 手術出意外智商僅剩1歲】▼▼▼

跟風隆鼻忽視風險慘出事？ 女星鼻頭驚現「黑點」毀容曾輕生

隆鼻失敗或出現嚴重後遺症的事例常有耳聞，早前內地女星高溜自爆在廣州一間美容診所做隆鼻手術，誰知術後出現嚴重感染情況，導致鼻頭壞死出現大面積「黑點」毀容。高溜分享自己曾因無法接受「毀容」事實，一度試圖跳樓輕生，後遺症漫長的修復期讓她一直處於絕望的深淵。最後她警惕愛美的女生在進行任何高風險的醫美項目前應做足功課，了解診所機構的背景與手術後風險，否則後果不堪設想。

▼▼▼【隆鼻出事案例源源不絕 台灣男網紅隆鼻後飄出屍臭味？】▼▼▼

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▼▼▼【台灣KOL勇敢分享失敗經歷，隆鼻三次終擺脫「豬鼻」==>同場加映：台灣KOL隆鼻後變豬鼻 公開失敗經歷：醫生也不敢再開刀】▼▼▼

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隆鼻手術5大風險

台灣整形外科謝東穎醫師曾在個人YouTube頻道分享隆鼻手術的各種後遺症，他表示隆鼻手術具有一定風險，而且結果有好有壞，他形容隆鼻後感染是猶如「災難」一般的事情，後果非常嚴重，因此隆鼻是一項極需謹慎的手術。到底隆鼻手術容易出現哪些風險及後遺症呢？

台灣整形外科謝東穎醫師曾在個人YouTube頻道分享隆鼻手術的各種後遺症。（整形外科謝東穎醫師@YouTube）

▼▼▼【整形醫生總結隆鼻手術5大風險】▼▼▼

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許多女生為改變外貌進行整容手術想要一勞永逸，卻引發了一連串不堪設想的後果，雖說愛美之心人皆有之，不過進行任何整形手術都具有風險，應仔細評估各種風險及後遺症，想要變得美麗最忌本末倒置。

如今整容風氣盛行，人人都能靠整容技術改變外表，卻也造成美麗外表千篇一律的現象。當人人都一式一樣，還有誰獨特？每個人都有最美的樣子，無論外表還是內在都是獨一無二的，接納與擁抱原本的自己，或許能發現生命中不一樣的色彩。

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