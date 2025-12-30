Pantone年度色「雲上舞白」彩妝推薦！NARS、heme等好用持妝款

即將迎接2026年，色彩權威彩通（Pantone）早在本月初便公布「年度代表色」，為奶油般的「雲上舞白」（Cloud Dancer），以象徵平靜的力量。不少人都會跟上「年度代表色」，將周邊換上載有美好寓意的顏色，特別是放在桌上、經常使用的美妝，為家居增添舒適的氛圍。以下分享各款好用的「雲上舞白」彩妝品，大家不妨收集起來！



相較往年的繽紛感覺，今年的「年度代表色」回復到舒適平靜的氛圍。根據Pantone指出，「雲上舞白」低調內斂，並猶如空白畫布，象徵全新開始的嚮往，同時加強專注力，幫助擺脫外界干擾。「雲上舞白」亦是關鍵的結構色，其多功能性為色彩光譜提供框架，兼具適應性、協調性與對比張力，而視覺上的純淨感，更啟發身心愉悅和輕盈感。

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦 (01女生)

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦1. The Ordinary Lash Curl Finisher HK$85

長效維持精緻的睫毛妝感，The Ordinary推出睫毛膠Lash Curl Finisher，質感透明無水，而且不感厚重，以打造出自然捲翹的睫毛。採用透明睫毛配方，裡面的角鯊烷有效護理及滋潤睫毛，結合薄膜形成劑，能於睫毛表面形成堅固的薄膜，增強睫毛的捲翹持久度。

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦1. The Ordinary Lash Curl Finisher (01女生)

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦2. shu uemura brightOil 清酒光護潔顏油 450ml HK$645

在潔膚同時守護肌膚屏障。shu uemura潔顏油採用最新研發的保濕屏障潔顏技術，透過保濕屏障油分子的黃金比例，有效溶解彩妝，同時防止水分流失。結合萃取自石川縣百年清酒釀造的清酒發酵，富含胺基酸、醣基神經醯胺及礦物質，幫助深層保濕和提亮；而益生菌及紅沒藥醇，亦可強化肌膚、保護肌膚屏障，適用於醫美療程後。

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦2. shu uemura brightOil 清酒光護潔顏油 (01女生)

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦3. TOM FORD BEAUTY 高級訂製四色眼影盤 HK$825

靈感源自阿爾卑斯山山峰積雪，在陽光折射下所綻放的純白光芒，透過純白配銀色的限定包裝設計，展現出寧靜迷人的一面。4款柔霧眼影色調，以光影堆疊層次，加上粉質細緻、貼膚，無論晝夜妝容，都能打造出深邃而迷人的輪廓，綻放閃爍魅力。

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清光感柔焦粉底 30ml HK$440

含有86%護膚成分的粉底。蘊含天然多醣、透明質酸及全新HYDRA-SKIN BOOSTER複合物，為肌膚形成薄膜，為妝感帶來柔焦效果，同時滋養肌膚，無論中性、乾性或敏感肌膚都適用。粉底可層疊出不同遮瑕程度，讓妝感自然透亮。

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清光感柔焦粉底 (01女生)

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦5. NARS 原生光亮肌精華氣墊粉底 HK$480

以三重維他命亮白複合物，結合3種水果萃取，包括卡卡杜李、檸檬皮及西梅果實萃取物，在打造底妝的同時，維持肌膚光澤、彈性和水分，抵禦肌膚氧化。粉底色素以天然胺基酸成分包裹，能夠均勻膚色，並與肌膚融合，打造長效自然的底妝效果。

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦5. NARS 原生光亮肌精華氣墊粉底 (01女生)

Pantone年度代表色「雲上舞白」彩妝推薦6. heme 輕透持妝蜜粉 約HK$60

蜜粉體形小巧輕便，深受不少女生歡迎。專為油性肌膚而設，採用特別調製的粉霧柔焦配方，有效控油及修飾毛孔，結合強效控油粉末，能夠吸附多餘油脂，減少脫妝問題。