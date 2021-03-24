消委會｜14款高保濕面霜　Laneige皇牌令人失望？4大膚質面霜配對

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-24 19:30

保濕面霜推薦｜面霜是日常必須品，一年四季都需要保濕，只要做好保濕便能解決肌膚大部分的問題，但市面上保濕面霜眾多，貴至$2,700的LA MER，平價至$129.9的OLAY，到底哪一款才最值得入手？不同肌膚人士又該用甚麼保濕面霜？早前消委會測試48款保濕面霜，發現價錢與保濕功效不一定相符。

市面上保濕面霜眾多，該如何選擇？（yuenkaka@instagram）

保濕面霜比併：OLAY、L'Oreal勝LA MER？

消委會早年曾公布保濕面霜「保濕效能大比拼」評測結果，當中17款香港本地有售的保濕面霜，售價由港幣$129.9 – $2,700不等，以比對保濕效能為準則，測試試驗者連續4星期使用樣本後，皮膚角質層的電容值是否有所增加。

結果顯示當中有14款保濕面霜獲3.5分（5分為最高），保濕效果與對照保濕面霜相若，有2款樣本獲2.5分，更發現「未必愈貴效果愈好」。

▼▼▼消委會評測17款保濕面霜，當中14款的保濕效能獲3.5分（5分為最高），有1款只有1.5分，誰的性價比最低？▼▼▼

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如何挑選適合個人的面霜？

人體肌膚分4大種類：敏感性或乾性、混合性、油性與中性，要找到自己合適的保濕面霜，便先要清楚自己的皮膚特性；消委會也特別提醒選購及使用保濕面霜時應注意成分，才能找到不致敏且適合自己的產品。

▼▼▼如何在家知道個人皮膚特性？２步助你輕鬆找到適合自己的保濕面霜，4種皮膚特性有哪些合適的產品？▼▼▼

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（產品價錢更新至2021年3月）

資料來源：香港消費者委員會

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