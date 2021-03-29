Urcosme10大抗老好物植村秀卸妝油上榜？5大部位易老哪處常被忽略

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-29 18:00

歲月催人老！常言道，女生25歲後面部開始出現各式各樣的衰老跡象，無論是皮膚的光澤度、彈性還是緊緻度都不及往昔，甚至許多部位都開始悄聲無息地暗生細紋，即使化妝也無法完全遮蓋，是時候使用抗老護膚品。台灣人氣美妝平台Urcosme收集用家意見及評分，整合出「10大抗衰老護膚品排行榜」，入手前不妨參考。

說到抗衰老護膚品，許多人都以為以精華及面霜為主，原來有卸妝油都含有抗老成分，由清潔到修護，更有效讓初老肌膚回復最佳狀態。台灣美妝網站「Urcosme」綜合各美妝用家的評分與評價，選出10大人氣抗衰老護膚品，當中包括快來看看不同膚質用家的護膚心得吧！

不少女生都關心抗衰老問題，有哪些護膚品能幫助肌膚補充養分呢？（angelababy@微博）

▼▼▼【（按圖看）Urcosme 10大抗衰老護膚品排行榜（22/3更新）】▼▼▼

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女生5個易早衰部位暴露真實年齡？

隨著年齡增長，女生臉部哪5個地方最易出現衰老跡象？（innisfreeofficial@IG）

眼周肌膚最薄弱，容易出現皺紋，許多人都說是最易衰老的部位，然而，會「出賣年齡」的部位，又豈止眼睛？女生往往忽略了這幾個同樣容易衰老的位置，建議護膚時，特別在這些位置厚塗精華及面霜，重點加強修護。

今年40歲的張柏芝保養得宜，肌膚飽滿，但笑起上來也難掩魚尾紋。（VCG）

▼▼▼女生面部5大部位最易顯老，這個位置很多女生也忽略？▼▼▼

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