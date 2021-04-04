【減肥】水腫下身肥皮膚彈性差？　8招懶人去水腫自製袪濕茶變瘦

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-04 18:00

【水腫】潮濕天氣，濕氣氣，令人提不起勁，身體水腫，會造成「易胖體質」，出現假胖，並非減肥就可以解決；如果分辨水腫或肥胖？日常生活去水腫，其實有秘訣，以下8招懶人去水腫法，簡單容易。

【袪濕懶人包】鄧紫棋（G.E.M.）也是梨形身材，下半身較為肥胖，未知是不是水腫作怪？（VCG）

水腫會造成「易胖體質」！如果分辨水腫或肥胖？

曾嘗試多種減肥方法、飲食餐單、明明吃得不多，身型還是頑強地圓潤？上半身瘦削，下半身卻似啤梨？這未必是脂肪囤積，可能是水腫造成的「假胖」。

綜合醫師Youtuber「77老大」與註冊體適能教練暨伸展運動治療導師小吉的分享，有些特徵有助分辨水腫或肥胖。

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8招懶人去水腫法：從改變生活習慣入手

愛吃煎炸食物、甜品、時時熬夜等等，都會養成「痰濕體質」，令身體容易水腫。

【袪濕懶人包】今年已經39歲的陳自瑤（Yoyo）保養得宜，早前也有在個人頻道上，分享養生生活習慣，當中也包括自製養生茶。（陳自瑤 Yoyo Chen@Youtube）

除了恆常運動，加速水份代謝外，去水腫也有「懶人方法」，只要稍稍改變生活習慣，還要學懂沖泡簡易袪濕茶，以及按壓穴位。

▼▼▼運動以外，還有甚麼方法去水腫？點擊看8個「懶人方法」方法去水腫▼▼▼

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▼▼▼陳自瑤（Yoyo）凍齡不老秘訣，點擊看6大日常養生習慣▼▼▼

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