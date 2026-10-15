2026亞太區美容展11月揭幕！香氛體驗、彩妝示範及髮型匯演成焦點

近年美容界的發展早已不再侷限於單純的產品開發，更是延伸至融合感官體驗、創意表達與個人風格塑造的多元領域。將於今年11月舉行的第 29 屆亞太區美容展，不僅匯聚全球超過 2,900 家參展商與頂尖技術，更透過一系列沉浸式香氛體驗、國際星級化妝師示範及前瞻性美髮匯演，引領業界深入探索美妝從靈感、配方到成品的誕生全貌，展現全球美容產業的多方向蛻變與無限創意。



每年亞太區美容展匯聚全球過千參展商，從香氛、彩妝、護膚到美髮及美容科技等，多角度展現美容產業的創意與新靈感。

2026亞太區美容展五大焦點活動

今屆展會將以四大焦點活動呈現美容界由感官體驗、創意表達至專業技術的多元發展，包括探索香氛文化及產品創作的特別項目、匯聚國際美容界人物的 Cosmo Onstage 彩妝示範、「融合・超越」（FUSION BEYOND）國際美髮匯演，K-beauty ON — 韓國美容創新之最以及聚焦美容趨勢與技術創新的業界論壇。由香氣、妝容到造型，帶領大家深入了解美容創作背後的靈感及工藝，一起發掘美容界更多值得留意的新靈感！

香氛體驗：由文化探索至產品創作

香氣不只用來點綴日常，亦可以喚起記憶、表達情緒，甚至成為品牌建立個性的方式。今屆亞太區美容展將香氛放在焦點位置，從文化、配方到品牌工藝，拆解一瓶香水由靈感走到成品的過程。與雪蕾香氛博物館合作打造的 SCENT Museum，將以互動及多感官體驗，帶參觀者認識香氛文化、配方創新及中國香氛產業發展。觀眾入場聞香、評香、猜香，並參與打卡互動，循著「從聞見美到續寫美」的旅程，生成專屬「通感畫像」。分享畫像，即可領取香水禮品乙份，送完即止。

亞太區美容展以香氛為重點，從氣味、配方到品牌故事，帶大家探索香水世界的無限可能。

想知道一瓶香水如何誕生，則可留意由雪蕾、Baralan 及 CPL Aromas 合作的 CosmoLab。項目將展示由概念發想、配方研發、瓶身及包裝設計至成品完成的過程，讓參觀者看見調香師、設計師及產品開發團隊如何共同將一個想法變成真正的香氛產品。由 Centdegrés China 合作打造的 FRAGRANCE CREATIVE WORKSHOP，則會從品牌故事及工藝入手，分享多個國際香氛品牌的創作理念與傳承。

美妝示範：解構國際時尚與東方美學

香氛由嗅覺出發，彩妝則將創意直接呈現在眼前。Cosmo Onstage 將邀請 Megumi Sekine、Nikkie de Jager（NikkieTutorials）及毛戈平（MAOGEPING）團隊進行現場示範，從國際時尚、數碼美容內容到東方美學，展示彩妝如何成為表達個人風格的方式。

展會匯聚國際彩妝專才及創新品牌，從日常妝容到大膽創作，展現彩妝表達個人風格的無限可能。

三種風格放在同一舞台，讓參觀者由不同角度欣賞彩妝創作，可以是時尚大片中的妝容、社交平台上的個性表達，也可以是由輪廓、色彩及氣質共同完成的東方美學。

美髮匯演：「融合・超越」演繹前衛美學

一個完整造型，除了妝容，亦少不了髮型配合。作為「璀璨香港—國際髮型美容巡禮2026–2027」旗下活動，「融合・超越」（FUSION BEYOND）國際美髮匯演將匯聚逾1,000名髮型師、沙龍專業人士及行業領袖，將不同美髮文化、造型技巧及創作意念帶到舞台上。

從剪裁、線條到質感，髮型每一個細節都會影響整體形象。匯演亦會呈現髮型如何與妝容互相配合，成為個人風格的一部分。由香氛、彩妝到髮型，今屆展會將美容體驗由嗅覺延伸至視覺，讓參觀者近距離感受美容靈感如何逐步化成造型。

K-beauty：韓國美容創新之最

亞太區美容展今年與韓國保健產業振興院（KHIDI）首度合作，呈獻「 K-beauty ON: Where Beauty Meets Science」專區。屆時多間韓國公司將展示護膚、彩妝、護髮、美甲及新興美容技術的創新成果。從實驗室到日常保養，從成分研發到智慧儀器，K-beauty 早已超越「韓系妝容」的潮流表象，進化為一門融合生物科技、材料科學與美學設計的精密產業。蒞臨設於香港會議展覽中心5 樓的 K-beauty 展區，感受這股來自韓國的創新能量。

業界分享：趨勢論壇及美容專業交流

想了解美容產品背後的成分、技術及市場方向，可留意CosmoTalks及亞洲化妝品原料配方論壇（BIFA）。兩項活動將邀請超過80位國際專家，分享供應鏈策略、消費者趨勢、關鍵成分及配方創新。其中，穎通集團將發表「Scent of Happiness」情緒健康研究，探討港澳居民的「日常好心情指數」及香氛使用習慣；展會亦與世界醫學美容抗衰老學會（WAAS）合作，聚焦再生美學及長壽醫學。BIFA則於11月10日至11日在亞洲國際博覽館舉行，深入討論新一代美容產品的成分、配方及香氛市場趨勢。

超過80位業界專家及美容專才將透過趨勢論壇及專業交流，分享市場洞察、配方科技與美容產業的最新發展。

全球美容陣容登場！意大利任主賓國 五大國家首次參展

由香氛、彩妝到髮型，今屆展會亦帶來更廣泛的國際美容視野。預計逾78,000名參觀人士及來自超過40個國家及地區的2,900多家參展商參與，當中意大利獲選為主賓國，並設立意大利展館，展示當地美容產業的製造、設計及創新實力。巴西、保加利亞、加拿大、南非及英國今年首次參展，為展會增添新的市場面貌。對美容業內人士而言，買家推廣計劃亦將邀請來自超過45個國家及地區的400多名專業買家，並透過Match & Meet及Elite Circle等平台，協助品牌、供應商及買家建立合作連繫。

意大利擔任今屆主賓國，巴西、保加利亞、加拿大、南非及英國首次參展。

立即登記！解鎖 2026 最新美容潮流

無論是想發掘香氛及彩妝新靈感的美容愛好者，還是希望了解產品研發、配方技術及市場趨勢的業內人士，今屆亞太區美容展都提供一個近距離接觸美容創作的平台。由沉浸式香氛體驗，到國際彩妝示範及美髮匯演，參觀者可以在同一場展會內，感受美容由概念走向產品及造型的不同階段。

展會現已開放網上預先登記。業內人士可於2026年11月4日前完成登記，免費參觀兩大展會，並節省港幣420元現場登記費。

【早鳥登記優惠】

展會現已開放網上預先登記（僅限16歲以上業內人士）。公眾可於 11 月 4 日前成功完成網上登記，即可免費入場並節省港幣 420 元的現場登記費用。更多展會詳情與特別企劃，請瀏覽官方網站。

2026亞太區美容供應鏈展（Cosmopack Asia）

日期：2026年11月10日至12日

時間：10:00 – 18:00

地點：亞洲國際博覽館

焦點：原材料、包裝、機械設備、代工生產（OEM/ODM）等

2026亞太區美容展（Cosmoprof Asia）

日期：2026年11月11日至13日

時間：09:30 – 18:30

地點：香港會議展覽中心

焦點：香水、化妝品、美髮、美容院及水療、美甲及天然有機產品等

（資料由客戶提供）