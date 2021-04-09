香氛蠟燭4個小秘技蕊心短好過長 ？做錯1 步香氣沒了蠟燭壽命短！

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-09 17:21

越來越多人喜歡點香氛蠟燭，一抹暖黃色的燭光，不但溫暖有情調，更能讓室內散發淡淡香氣。香氛蠟燭價格有高有低，到底有什麼差別？怎麼點蠟燭效益最好？家裡有幼兒的適合使用嗎？一次解答所有香氛蠟迷的百般困擾。

想讓居家空間散發香氣，有簡單三種方法，會是香芳蠟燭、室內擴香以及使用室內香芳噴霧。這三種能夠改善與變化室內香氣的方法，有什麼不同呢？香芳蠟燭、室內擴香、香芳噴霧，應該怎麼分?

1. 香芳蠟燭：

散發香氣的速度最慢，大約要30分鐘後才開始有香味。香氣的持續度仰賴燃燒時間，一熄滅，味道就會消退，香芳氣味濃烈有感。

2. 室內擴香：

香氣散佈速度中等，一開啟擴香，待木棒吸附香液之後，就會有香氣傳送出來，香氣一直持續到整瓶擴香消失，過程香氣不間斷。

3. 香芳噴霧：

香氣散佈的速度相當快，一噴就立刻有感，通常用來去除空間異味，像是廁所異味、廚房油煙味，香氣持續度弱。

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VOGUE針對最多人習慣使用的香芳蠟燭，請到1010 Apothecary訓育副理 暨香氛教育講師香氛訓育Josh洪誌遠、Aesop 創新研發長Kate Forbes & Aesop調香師巴納貝菲永Barnabé Fillion、Louis Vuitton香水大使Cindy一起解析使用小秘訣。

香芳蠟燭怎麼選？如何用？調香師收藏的4個香氛蠟燭小秘密▼▼▼

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香芳蠟燭推薦

1. Aesop托勒密芳香蠟燭，300g $800

從古天文與歷史學得到靈感，此款就是源自古希蠟羅馬天文學家Ptolemy，味道融合了樹脂、木質像是雪松、柏樹、岩蘭草草香等。

Aesop托勒密芳香蠟燭，300g $800 (‌Instagram@Aesop)

2. Louis Vuitton Dehors Il Neige屋外飄雪香氛蠟燭，220g $1,750

以冬季戶外飄雪；窗戶結霜為靈感發想，一片雪白的世界。象徵冬季的八角、肉桂，還有覆盆子的酸甜。

Louis Vuitton Dehors Il Neige屋外飄雪香氛蠟燭，220g $1,750 (‌Instagram@Louis Vuitton)

3. Jo Malone London聖誕限量松木與桉樹香氛工藝蠟燭，200g

以一個聖誕節早晨的香氣為發想，有芳香松木和桉樹，加上翠綠絲柏，增添辛香肉桂與小荳蔻。

Jo Malone London聖誕限量松木與桉樹香氛工藝蠟燭，200g(‌Instagram@JoMalone)

4. Fornasetti巨星女伶香氛蠟燭，300g $1,900

此為最受歡迎的經典奧圖香Otto，利用地中海的草本植物加上鳶尾花與雪松和樺木，讓香氣傳送一種結合藝術與南歐的美感。Fornasetti的香氛蠟燭，瓶身就是一件藝術品，擺著都氣質萬千。

前調：百里香、薰衣草

中調：鳶尾花、雪松

後調：土魯香脂、焚香、樺木、岩薔薇

Fornasetti巨星女伶香氛蠟燭，300g $1,900(‌Instagram@Fornasetti)

5. Maison Francis Kurkdjian Mon beau Sapin香氛蠟燭，190g $570

每年耶誕節才會現身的耶誕蠟燭，以聖誕冷杉樹香脂香氣為主，經典是深綠色，但上年推出雪白色的瓶身，加上金色冷杉樹點綴。

Maison Francis Kurkdjian Mon beau Sapin香氛蠟燭，190g $570(‌Instagram@MaisonFrancisKurkdjian)

6. Miller Harris McQueen聯名香氛蠟燭，Water Wood薰木蒼枝，250g $600

完全以花藝室的環境元素為靈感發想，此為花藝室中除了花、土壤，另一個重要的水氣元素為主，是一種被各種植物洗禮過濾後的水氣味道。

前調：佛手柑、綠色花莖、露水、土壤氣息、胡椒薄荷、迷迭香

中調：睡蓮、鈴蘭、鳶尾花根

後調：雪松、檀木、廣藿香、琥珀、麝香、苔蘚

Miller Harris McQueen聯名香氛蠟燭，Water Wood薰木蒼枝，250g $600(‌Instagram@MillerHarris)

7. Amoln Barr南方森林蠟燭，280g $607

一款來自北歐瑞典的有機芳香蠟燭品牌，手工的藍色陶瓶加上產自瑞典南方的菜花籽，製成了有機植物蠟，加上法國頂級精油。南方森林使用瑞典的森林最多的松針，前調是杉木針與香橙，中調是溫暖的肉桂，基調則是檀香與樹脂。

Amoln Barr南方森林蠟燭，280g $607(‌Instagram@AmolnBarr)

8. Boy Smells煙燻紫羅蘭，240g $407

這是來自美國洛杉磯的香氛蠟燭，香氣層次豐富多變，無分性別、更沒有男女之別。煙燻紫羅蘭主要的香調為大黃、紫羅蘭、紅茶、樺木與菸草皮革。

Boy Smells煙燻紫羅蘭，240g $407(‌Instagram@BoySmells)

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：香氛蠟燭使用寶典！怎麼不起黑煙、不燒出一個洞、壽命更久味道更香、燃燒更安全、冬季蠟燭迷人香氣推薦。】