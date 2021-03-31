防曬6大常見誤區　塗抹次序是關鍵　Olive Young 10大防曬推薦

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防曬｜天氣轉熱，猛烈的陽光讓人招架不住，做好防曬是阻擋紫外線，預防肌膚被曬黑、曬傷的關鍵，同時也能阻止肌膚老化與斑點的增生。每日塗上防曬是護膚的關鍵之一，究竟如何正確使用防曬產品才最有效呢？

防止肌膚被曬黑及老化，防曬步驟必不可少！（innisfreeofficial@）

防曬6大常見誤區

日常肌膚的保養程序至關重要，而防曬這個步驟猶如為肌膚建立一層「防護盾牌」，保護肌膚免受紫外線的傷害。許多人以為擦上防曬就能有效抗曬，卻忽略了使用方法的細節，以下總結出最常見的6大防曬誤區！

▼▼▼【日常防曬6大常見誤區多少用量才叫足夠？塗防曬前不可忽略這1步▼▼▼

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Olive Young 10款人氣防曬產品

很多韓國女生的肌膚白嫩又透亮，讓人心生羨慕，事實上「韓妹」十分注重防曬，她們為了追求「白裡透紅」的肌膚，會勤塗防曬，防曬工序對她們來說絕對是不可或缺的一環！備受「韓妹」追捧的韓國美妝店「Olive Young」集結多款熱銷防曬產品，「韓妹」熱愛的防曬商品有哪些？

▼▼▼【Olive Young 10大人氣防曬產品】▼▼▼

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