減肥｜瘦身四大地雷牛油果易中伏？　無糖飲料增食慾粟米越吃越餓

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-04-11 07:02

瘦身總是不成功，又或者短時間節食甩去兩三公斤，不到半年體重又直線飆升～斷食減肥法看似是能不挨餓的瘦身妙計，但在飲食控制其間除了大家熟知的高糖、高油、高熱量食品要忌口，原來還有這些隱藏版地雷要注意！營養師解析「減脂瘦身」四大地雷，零卡路里飲料真的喝不胖嗎？小心這個水果越吃變越胖！

飲無糖可樂真的會變瘦嗎？食水果也會變胖！按圖睇睇4大減脂瘦身地雷！▼▼▼

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零卡路里可樂、零卡路里飲品安心嗎？

為了滿足口腹之慾同時避免發胖，市面上開始出現許多標榜「零卡路里」的飲品，其中零卡路里可樂就是最罪惡的經典！零卡路里可樂實際上就是使用代糖取代方糖，卡路里近乎為零，若是在三餐穩定且吃得健康的狀況下飲用，當然無須擔心～只不過專家就提醒，長期食用代糖會造成菌叢不均衡，雖然不會直接發胖，但會增加食慾，喝太多也會讓妳越吃越多喔！

減脂可以吃水果嗎？

很多專家都提醒，水果雖然是天然食材、營養豐富，但同時糖分也很高！只是說道這就奇怪了，水果既然糖份高，那是不是代表瘦身減脂、減糖時不能吃呢？其實，各種水果的熱量與糖份都不同，相同的是內含的糖份都會導致血糖上升！因此千萬別以為吃水果不會胖，在瘦身減脂其間，女性每天最好控制在1份、男性控制在2份以內，相當於半根香蕉或一手把葡萄。另外，果汁由於糖份高更應該避免，才不會想瘦身卻瘦不下來喔！

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蛋白質也要注意？

「泡芙族」又被作為體脂高的代稱，像這種看似瘦弱但體內皆是脂肪的泡芙女孩，通常是因為食用過多澱粉、高糖精緻製品，而對你們來說想減肥，並不是「少吃」就能瘦的！想要雕塑身材，首先妳的減脂餐中的蛋白質量就得先注意！除了雞蛋、雞肉、魚肉好的蛋白質要多攝取，其中豆類有些又富含澱粉，在飲食上一定要注意不可貪食！

這些不是蔬菜是澱粉！

減肥、減脂期間蔬菜水果鐵定是妳菜單中的固定班底，多攝取高纖蔬菜確實能幫度消化代謝，促進瘦身效果，但你吃的蔬菜真的正確嗎？像是玉米就是多數人最常誤觸的瘦身地雷！玉米、蓮藕、荸薺、蓮子皆是看似蔬菜但實為澱粉的危險食物！吃多了不但不會瘦，還會讓妳越吃越餓﹑越吃越胖！至於高油脂含量的牛油果食用上也要小心，一天最好不要吃超過一顆，才不會卡路里超標喔！

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