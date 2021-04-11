40歲張娜拉被封「童顏女神」　凍齡靠3步臉部按摩法敷面膜前必做

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-11 10:00

張娜拉與鄭容和主演的韓劇《大發不動產》，張娜拉冷豔氣質造型，一改清純形象。40歲張娜拉夥拍35歲的鄭容，令不少網民大讚張娜拉：「她都不會老嗎？」，更指「童顏女神被她莫屬」。張娜拉凍齡顏值高，有什麼保養秘訣？

40歲張娜拉可說是韓國出名的凍齡美女，即便已40歲但仍維持一副的童顏樣貌。(kbsdrama@IG)

40歲張娜拉是韓國出名的凍齡美女，網民票選童顏女星排榜，總少不了張娜拉。出道20年，張娜拉早年憑《開朗少女成功記》、《皇后的品格》和《VIP》等成為名氣女星，擁有童顏，張娜拉多年保持白嫩透紅的少女肌，一直成為網民話題。

40歲張娜拉天生便擁有一副童顏樣貌，但後天的她亦堅持不少的護膚習慣來維持凍齡的外表。(nara0318@IG)

張娜拉在綜藝節目大方《Happy Together》分享，膚質好來自母親遺傳以及平日的護膚習慣，工作上需要經常化粧，但無論多累也會徹底卸妝，又會攜帶養生飲品開工，讓臉色紅潤。臉上有皺紋如法令紋和皺眉紋等會顯老，張娜拉自創緊緻臉部去皺紋的按摩方法。

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