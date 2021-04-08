撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-04-08 14:00

化妝水｜化妝水是日常必需的護膚品，潔面後的第一步，即時保濕加強後續護膚吸收；以化妝棉沾濕敷上面，又可充當小面膜，用途多非常實用。市面的化妝水眾多，女生該如何入手？日本美容雜誌權威《LDK the beauty》實測了9款中高價的人氣化妝水，發現原來即使曾獲獎、暢銷的產品，真實效用未必如所想？

化妝水是日常必需的護膚品，潔面後的第一步，即時保濕加強後續護膚吸收。（ipsa_hk@IG）

《LDK the beauty》就是次實測進行了3項測試：保濕力測試，將每種相同分量的化妝水塗抹於手上，在使用前及使用30分鐘後，用皮膚水分測量器量度皮膚水分，評估保濕力。成分分析，由化妝品專業研究人員將化妝品的美容成分歸類，分析當中成分效用、種類，是否達到預期效果。使用感評測，由產品瓶身的設計是否易用，到化妝水的質感、滲透性、香氣等作評分。最後再為每件產品分為A、B、C級作總評級。

在9款產品中，除了有清潔型、修護型等化妝水，還包含了精華水。當中有人氣王SK-II神仙水；曾奪日本@cosme綜合大獎（Grand Prizes）2020上半年排行榜第1位的Lancôme極光水；在日本被稱為「神水」之一的IPSA流金水，在2020年曾奪@cosme化妝水排行榜第2位。到底這些皇牌產品實力如何？

▼▼▼按圖看LDK實測9款化妝水評級結果，Lancôme極光水強差人意？化妝水保濕力不足有何解決方法？▼▼▼

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提到化妝水，許多人都會討論應該用化妝棉還是直接用手上會更好？（ipsa_hk@IG）

用手拍上化妝水更好？許多人都忽略了一點或致皺紋

選對化妝水後，許多人都會討論應該用化妝棉還是直接用手上面更好？《LDK the beauty》指，用化妝棉塗抹化妝水可更均勻，尤其適合使用清潔型化妝水，更有效潔淨全面。而直接用手拍上化妝水，可借助體溫令化妝水更快滲透肌底。但有一點也許常被忽略，就是千萬別用手按壓面部，以為可令化妝水更快滲透，事實容易造成皺紋及皮膚下垂，應該輕柔塗抹，避免拉扯皮膚。

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