短髮髮型｜Bob頭也分多種　一文介紹各款特色　教你揀選合適造型

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-05-21 11:02

如果妳厭倦一成不變的長髮，要不要挑戰看看「Bob頭」呢？Bob頭是一年四季都很受歡迎的髮型，還能達到修飾臉型的效果！到了冬天，搭配高領上衣或圍巾也很好看。本篇除了介紹當季流行的「Bob頭」髮型之外，也會教大家上髮廊時該如何指定髮型喔！

要將長髮一口氣剪短，需要很大的勇氣。對於習慣留長髮的人來說，就算想嘗試Bob頭，也會忍不住擔心「髮型不適合怎麼辦？」「剪壞了怎麼辦？」「該怎麼跟造型師討論髮型？」。因此在介紹髮型之前，我會先要教大家如何找出適合自己的髮型，請務必參考看看喔！

想一口氣剪短又怕失敗？上髮廊前的準備工作+4種Bob頭介紹（點擊細看內文）▼▼

+ 29 + 29 + 29

「迎接新學期、新生活之前，想試著改變形象」「想讓造型看起來更時尚」，如果妳有諸如此類的想法，一定要試試Bob頭！看完這篇，大家有找到自己喜歡的造型嗎？如果妳厭倦一成不變的長髮，就趕緊來個時尚大變身吧！

相關圖輯：楊丞琳短髮俐落 泫雅「公主切」超復古 盤點7款2021大熱髮型▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

相關圖輯：髮型｜短髮潮流圓臉女生難駕馭 6條問題自測具備短髮女生特質？▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】