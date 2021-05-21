短髮髮型｜Bob頭也分多種　一文介紹各款特色　教你揀選合適造型

美容手帳
撰文：
最後更新日期：

如果妳厭倦一成不變的長髮，要不要挑戰看看「Bob頭」呢？Bob頭是一年四季都很受歡迎的髮型，還能達到修飾臉型的效果！到了冬天，搭配高領上衣或圍巾也很好看。本篇除了介紹當季流行的「Bob頭」髮型之外，也會教大家上髮廊時該如何指定髮型喔！

要將長髮一口氣剪短，需要很大的勇氣。對於習慣留長髮的人來說，就算想嘗試Bob頭，也會忍不住擔心「髮型不適合怎麼辦？」「剪壞了怎麼辦？」「該怎麼跟造型師討論髮型？」。因此在介紹髮型之前，我會先要教大家如何找出適合自己的髮型，請務必參考看看喔！

想一口氣剪短又怕失敗？上髮廊前的準備工作+4種Bob頭介紹（點擊細看內文）▼▼

+29
+29
+29

「迎接新學期、新生活之前，想試著改變形象」「想讓造型看起來更時尚」，如果妳有諸如此類的想法，一定要試試Bob頭！看完這篇，大家有找到自己喜歡的造型嗎？如果妳厭倦一成不變的長髮，就趕緊來個時尚大變身吧！

相關圖輯：楊丞琳短髮俐落　泫雅「公主切」超復古　盤點7款2021大熱髮型▼▼▼

+9
+9
+9

相關圖輯：髮型｜短髮潮流圓臉女生難駕馭　6條問題自測具備短髮女生特質？▼▼▼

+14
+14
+14
2021髮型｜《今際之國》三吉彩花5款短髮造型　浪漫、型格風皆可
女生剪短髮的10大理由　髮質差都只排第8？第一位竟然是......
髮型｜日本女生最愛「濕髮造型」全教學　短中長髮均能輕鬆駕馭
2021髮型｜5款大熱慵懶風捲髮　容易打理、提升氣質兼修飾臉型
2021髮型｜韓國年度最流行捲髮　大波浪、Ｃ型內捲減齡顯女神氣質
2021髮色︱宋慧喬茶棕色顯白增回頭率　楊丞琳耳圈染被新版取代？
髮型｜2021長瀏海大熱　日髮型師教6步在家剪：眉位決定瀏海闊度

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。