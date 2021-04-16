撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-04-17 17:56

抗皺精華｜抗皺精華一般局部用在面部的皺紋重災區，如眼周、法令紋處、嘴角、額頭等。重點擊退、淡化皺紋，由於抗衰老成分高，小小一瓶價錢相對昂貴，卻又是輕熟女不可或缺的好物，所以入手前更要謹慎，免錯買雷物，不妨參考日本美容權威雜誌《LDK the beauty》評測的12款抗皺精華霜結果，當中有人氣貴婦品牌表現強差人意，百元好物則奪A+評級。

抗皺精華一般局部用在面部的皺紋重災區，如眼周、法令紋處、嘴角、額頭等。（cledepeaubeaute＠IG）

《LDK the beauty》分別進行了3項測試：第1抗皺力測試，研究團隊邀請測試者使用每款產品一個月，以專用設備拍攝測試者使用前及使用後的皺紋情況，從而評分。第2是成分，研究團隊分析產品所有美容成分，例如保濕、美白、抗皺等，並檢查當中的刺激性作評分。第3是使用感，從產品容器的設計是否易用，到精華霜質感是否易推不黏膩，及用後感作評分。綜合3個測試表現，《LDK the beauty》再為每款產品評A+、A、B及C級。

在12款抗皺精華霜中，價錢由400多元至2000多元不等，有女生每逢遊日本都必買的貴婦牌Cle de peau，產品雖然屢獲美容雜誌好評，但在《LDK the beauty》實測中竟令人失望？而日本另一龍頭貴婦牌Pola則不負所望，抗皺力出色，但同時發現有另一小資牌可與它媲美？當中亦有不少性價比高之選。

▼▼▼按圖看LDK實測12款抗皺精華霜結果，Sofina性價比高，哪品牌與Pola同奪A+級別？價錢平4成可謂平價替代版▼▼▼

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學懂查閱成分表：3大改善皺紋活性成分

避免盲目相信廣告而錯買雷物，女生必需學懂查閱成分表，認識3大改善皺紋的活性成分。Neilwan：保護皮膚的彈性並恢復緊緻皮膚，防止皺紋產生；視黃醇：維他命A具有促進皮膚更新的作用，促進膠原蛋白的產生，提升皮膚緊緻度和彈性；煙酰胺：促進皮膚的血液循環，並具有與視黃醇相同的功能。

▼▼▼同場加映：按圖看LDK實測9款化妝水評級結果，Lancôme極光水強差人意？化妝水保濕力不足有何解決方法？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看LDK實測保濕面霜結果，女生愛牌Kiehl’s只第17位，罕有出現雙冠軍，兩者皆多功能，被評保濕、光澤效果令人驚訝！（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：按圖看LDK實測13款保濕精華結果，冠軍獨有的保濕成分Lipidure有多特別？（延伸閱讀）▼▼▼