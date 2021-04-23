減肥｜日本瘦身達人「手臂操」　每日15分鐘「麒麟臂」2 週消失？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-23 08:00

天氣熱穿短袖，要露出手臂需要很大勇氣？即使身形纖瘦，但若手臂粗，擁有一雙「麒麟臂」怎麼辦？手臂粗予人上身厚及虎背熊腰，穿短袖份外顯肥；想瘦手臂原來有速成方法，日本專家分享的「瘦手臂操」，簡單易做，聲稱做對了，可兩星期見效果。

手臂長肉顯得又肥又臃腫，穿短袖也顯胖，日本著名整體師川島悠希在YouTube 分享不少瘦身方法，近日發佈快速瘦手臂操動作，想減掉手臂「拜拜肉」女生就不要錯過了。

夏天又要出動小背心，如果有「 麒麟臂」的話就十分顯胖，堅持運動才能消滅手臂肥肉。（coffee89921@IG）

日本人氣整體師川島悠希分享的懶人手臂操，動作簡單，若覺得手臂感酸軟，即做得正確，手臂操發揮到效果。川島悠希表示，每天花15分鐘做手臂操，兩個星期應該見到效果，減去手臂「拜拜肉」之外，背部贅肉也可以減掉，改善虎背熊腰問題，想要效果更明顯，就要堅持更長時間。

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