SOGO崇光感謝祭2021｜Armani、IPSA 6折　精選抵買皇牌美妝套裝

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-04-21 10:43

SOGO感謝祭2021｜崇光百貨感謝祭（SOGO Thankful Week2021）開鑼，率先於4月21日舉行VIP預購日，不是VIP的女生也別失望，部分產品亦於SOGO網上商店同步發售。SOGO感謝祭Part I將於5月7日至5月16日，Part II則由5月17日至23日，期間優惠不斷更新，售完即止。《01女生》編輯精選各大品牌抵買的皇牌美妝套裝清單，女生們是時候鎖定目標。

SOGO感謝祭展開，眾多專櫃美妝品牌減價，是入手愛用皇牌產品、或試新品的好時機。

《01女生》編輯精選抵買皇牌美妝套裝清單，包括Kiehl’s金盞花護膚系列，是詢問度極高的皇牌產品，萃取金盞花的天然成分，具保濕及鎮靜作用，是轉季護膚的好選擇； 另外，屢次入圍日本@cosme 10大化妝水排行榜的IPSA生肌水，又有「流金水」之稱，曾奪排行榜第2位； Giorgio Armani經典電光藍氣墊粉底也有減價，難得的是，套裝包含新品保濕淨膚水。

SOGO感謝祭的減價抵買產品，將會不停更新！

▼▼▼【按圖看】SOGO感謝祭精選抵買10個品牌的皇牌美妝套裝，統統都是話題產品，大家要留意優惠期及所屬分店！▼▼▼

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崇光感謝祭日期：

VIP預購日： 4月21日至4月26日 （實體店）

。部分產品亦於SOGO網上商店同步發售以及不限於VIP

崇光感謝祭Part I 及Part II ：

SOGO感謝祭Part I：5月7日至5月16日

SOGO感謝祭Part II ： 5月17日至23日

▼▼▼同場加映：【按下圖看】日本@Cosme基礎保養類「部門賞」：潔臉產品、化妝水、卸妝的3甲榜單，IPSA的生肌水源素（又稱流金水）雙料當選（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看LDK實測12款抗皺精華霜結果，Sofina性價比高，哪品牌與Pola同奪A+級別？價錢平4成可謂平價替代版（延伸閱讀）▼▼▼