潤唇膏｜UrCosme10大潤唇膏推介　榜首$58開架品牌完勝名牌

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-30 13:45

潤唇膏｜唇部如臉部保養一樣重要，保濕佳又性價比高的潤唇膏如何選擇？台灣Urcosme最新潤唇膏10大排行榜，榜首潤唇膏亦是香港消委評測公布為不含致癌礦物油物質的安全潤唇膏之選； 潤唇膏不少人天天搽，消委會則提醒，做漏這一步隨時影響健康！

潤唇膏｜潤唇膏為女生不可或缺的護膚品，1支保濕度高的潤唇膏絕對可打造My Lip But Better（MLBB）美唇效果。(mikakuro@Instagram)

潤唇膏可以避免唇部水份流失，保持水嫩嘴唇；倘若唇部乾燥脫皮，即使臉部化妝再美，亦會打折扣，潤唇膏平至數十元有交易，亦有數百元不等，部份主打滋潤度、香味、防曬功效，更具有色潤唇膏，到底該選購哪款？Urcosme 公布最新潤唇膏10大排行榜，DIOR、BOBBI BROWN美妝品牌上榜外，性價比高的曼秀雷敦亦佔據其中1位。

▼▼▼按圖看Urcosme最新潤唇膏10大排行榜，用家評價邊款保濕強？用家心聲必定回購有邊款？ ▼▼▼

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DHC潤唇膏上榜 開架品牌不輸大牌

Urcosme潤唇膏排行榜第1位，是為人熟悉的DHC橄欖潤唇膏，亦曾獲香港消委會檢測，不含有機會致癌物質的安全之選，獲5分的滿分評級，台灣女生用家也予以好評，指用後翌日唇部變滋潤，DHC橄欖潤唇膏不時都會與迪士尼、Sanrio等合作推出聯名限定包裝，增加吸睛度。

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排行榜第5位的Kate唯我血色護唇膏，則主打營造自然血色感的唇色，日本美容雜誌《LDK the Beauty》曾就多款有色潤唇膏進行實測，測試其保濕、顯色度與用後感，將Kate唯我血色護唇膏排第1，雖然是開架品牌，但保濕力高達90%，性價比高。

潤唇膏｜DHC橄欖潤唇膏於Urcosme潤唇膏10大排行榜估據第1位，亦曾獲消委會5星滿分評級，值得購入一試！(dhc_official_jp@Instagram)

潤唇膏使用貼士

潤唇膏有助加強保濕效果，塗抹次數因人而異，消委會提醒4個使用潤唇膏貼士，進食時要先抹去唇膏。

▼▼▼按圖看消委會4個使用貼士； 為何進食前要先抹掉唇膏？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜《LDK》實測18款潤唇膏，當中第1、3及10名等品牌均被消委會檢驗出有害物質MOSH混合物？而3位更被出含MOSH總量高達70%，長期使用有機會危害健康？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜《LDK》實測10款有色潤唇膏比拼，凱特愛用品牌奪冠，而那一邊款潤唇膏保濕最強卻色差最大？（延伸閱讀）▼▼▼

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