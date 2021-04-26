美白｜Urcosme 10大好物Kiehl's去黃　第2位：用1個月痘疤淡7成

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-26 08:00

美白產品｜夏天戶外活動增加，皮膚長期曝露在紫外線下，女生便忙着美白，市面美白產品眾多，到底護膚品好，還是食健康產品？不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新美白產品排行榜。

美白是夏天的大課題。（sammkoling@instagram）

台灣Urcosme最新10大美白產品 唯一補充食品上榜是？

美白產品可解決色斑、抑制黑色素生成，改善膚色暗沉和斑點的問題，同時可減淡生暗瘡後帶來的痘印問題；不過，美白產品成分帶點酸性成分，容易令暗瘡肌與敏感肌帶來刺激，或會出現反效果，如果不知選購哪一款，不妨可以參考台灣網民推介的最新美白產品排行榜（截至2021/4/19）。

▼▼▼【按圖看】台灣美妝網站Urcosme「10大美白產品排行榜」，擁有酒糟肌的女生可以用哪一款？性價比最高又是哪一款？▼▼▼

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除了使用美白產品外，回到基本步也非常重要，女生需要從日常護膚習慣，改善黑色素沉澱，就如定期去角質，不但可減少細菌滋生下出現的暗瘡，同時可提亮肌膚，重現光澤感。

▼▼▼【按圖看】：6個簡易美白貼士，哪些美白成分一定要懂？如何改善日常護膚習慣、多吃哪種食物便可以輕易達到美白效果？▼▼▼

▼▼▼同場加映：SHISEIDO、曼秀雷敦等品牌的臉部防曬皆是人氣之選，來到2021年有更多性價比高的防曬產品選擇？入手前，不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新臉部防曬排行榜。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：夏天想持久不脫妝，許多人會用到定妝噴霧，當中的成膜劑（丙烯酸酯類共聚物）能包覆皮膚，增加肌膚保水度，同時讓底妝更貼服、持久，妝感會更好，按圖即看台灣 Urcosme 定妝噴霧排行榜第6至10位，$38好物也上榜，哪些最適合戴口罩使用？（延伸閱讀）▼▼▼