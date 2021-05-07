護膚｜洗臉正確方法7大須知　冷熱水洗臉做錯1步令皮膚變敏感肌?

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-07 17:34

護膚｜護膚秘訣多，但基本第1步是洗臉。洗臉每日必做，洗臉過程看似簡單，但不少人可能一直做錯，之後塗抹再多貴價護膚品也可能事倍功半或甚至白費了。想皮膚好，不如還原基本步，先學好洗臉的正確步驟。

清潔是保養的重要一環。（VCG）

洗臉如何做得正確？有些女生護膚追求純天然，洗臉時也愛用成份天然手工梘，但原來有機會損害皮膚？網上流傳「冷熱水交替」洗臉方式，指有助收緊毛孔，可信嗎？ 洗臉應該冷水或熱水較好？ 洗臉海線如何用？面部皮膚越洗越乾燥，原來與毛巾有關？

健康資訊網站《Healthline》提出洗臉7大注意事項，當中或許有大家一直忽略的重要細節。

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參考資料：Healthline

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